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Κοινή προσέγγιση για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας συμφώνησαν η Γαλλία και η Γερμανία, προωθώντας μεγαλύτερη ευελιξία στους στόχους εκπομπών για το 2035 και αυστηρότερους όρους υπέρ της ευρωπαϊκής παραγωγής. Ο συμβιβασμός συνδυάζει τις γερμανικές επιδιώξεις για τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης με τη γαλλική θέση για ενίσχυση του «Made in Europe».

Η συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις για το ευρωπαϊκό πακέτο αυτοκινητοβιομηχανίας και τη νομοθεσία περί ευρωπαϊκής προτίμησης, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε κοινή δήλωσή τους, Παρίσι και Βερολίνο αναφέρουν ότι στόχος είναι να εξασφαλιστεί το μέλλον του κλάδου, μέσα από ρυθμιστική ευελιξία και κίνητρα για επενδύσεις, έρευνα, παραγωγή και ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Μείωση εκπομπών 90% έως το 2035

Σύμφωνα με γαλλογερμανικό έγγραφο που είχε δει την Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές CO₂ κατά 90% έως το 2035, χωρίς υποχρέωση αντιστάθμισης του υπόλοιπου 10%, σε αντίθεση με αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έγγραφο δικαιολογεί αυτή την ευελιξία επικαλούμενο την αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων, μεταξύ των οποίων τα βιοκαύσιμα.

Για την επίτευξη του συμβιβασμού, η Γαλλία αποδέχθηκε πρόσθετα περιθώρια για τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, όπως ζητούσε η Γερμανία για την προστασία της αυτοκινητοβιομηχανίας της. Η κοινή αυτή θέση απομακρύνεται από τον στόχο πλήρους μετάβασης στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα το 2035, προκαλώντας απογοήτευση στις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ευρωπαϊκά εξαρτήματα για επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσια στήριξη

Σε αντάλλαγμα, το Βερολίνο αποδέχθηκε αυστηρότερο ορισμό της ευρωπαϊκής προτίμησης. Οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από δημόσιους πόρους θα υποχρεούνται να προμηθεύονται εξαρτήματα ευρωπαϊκής παραγωγής ή από ορισμένες χώρες εταίρους.

Η προσέγγιση του «Made in Europe» καλύπτει την παραγωγή στα 27 κράτη μέλη και σε στενούς εταίρους, όπως η Βρετανία, η Νορβηγία και η Ελβετία. Στοχεύει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της μαζικής εισροής κινεζικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, η συμφωνία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα επόμενης γενιάς θα αναπτύσσονται και θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

«Έχουμε μια ξεκάθαρη φιλοδοξία: να επιτύχουμε τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας μας του αυτοκινήτου, διατηρώντας παράλληλα τις φιλοδοξίες μας για το Κλίμα και την παραγωγή μας στην Ευρώπη», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω της πλατφόρμας X.

Στήριξη από την Κάτω Σαξονία

Τη συμφωνία χαιρέτισε ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, ο οποίος συμμετέχει στο εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen.

Ο ίδιος τη χαρακτήρισε ισχυρό μήνυμα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, εκτιμώντας ότι προστατεύει θέσεις εργασίας στους κατασκευαστές, στους προμηθευτές και στα εργοστάσια του κρατιδίου.

Πρόσθεσε ότι ο συμβιβασμός θα ενισχύσει και αγορές με προοπτικές ανάπτυξης, όπως οι μπαταρίες και ο πράσινος χάλυβας.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ