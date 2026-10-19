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Αντιδράσεις προκάλεσε η άρνηση του υφυπουργείου Καινοτομίας να παρευρεθεί ως προσκεκλημένος στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής για την εξέταση του ζητήματος της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και της ευθύνης που προκύπτει από πλευράς κράτους και ιδιωτικών φορέων.

Το θέμα έθιξε σε έντονο ύφος ο πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής, Χρίστος Χριστοφίδης, υπογραμμίζοντας πως ενημερώθηκε μέσω επιστολής την απόφαση του Υφυπουργείου πως δεν θα συμμετάσχει στη συζήτηση καθώς κρίνει το ίδιο ότι δεν είναι αρμόδιο για το θέμα.

Ο κ. Χριστοφίδης, εκλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη στάση ως απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπογράμμισε πως «είναι μέρος της δουλειάς των Υπουργών να έρχονται στη Βουλή» και μίλησε, παράλληλα, για συνέπειες όσων αρνούνται να παρουσιαστούν. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύσσωμη, αποφάσισε όπως αποστείλει γραπτώς επιστολή στο υφυπουργείο Καινοτομίας.