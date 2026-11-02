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Με δεσμεύσεις για ισονομία, ίση μεταχείριση και αυστηρή αλλά δίκαιη εφαρμογή των κανόνων, ανέλαβε σήμερα τα νέα του καθήκοντα ως μόνιμος διευθυντής του Τμήματος Φυλακών ο ταξίαρχος ε.α. Γιώργος Ιωάννου, κατά την τελετή παράδοσης και παραλαβής στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής υπογράμμισε ότι, δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας.

Γ. Ιωάννου: Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων, χωρίς διακρίσεις

Ο νέος διευθυντής χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτες τις αρχές της διοίκησης, της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης, τονίζοντας ότι, «κανένας δεν θα βρίσκεται πάνω από τον νόμο και κανένας δεν θα αντιμετωπίζεται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά».

«Η συνέπεια, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός θα αναγνωρίζονται, ενώ τα προβλήματα θα αντιμετωπίζονται με δικαιοσύνη και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να ασκήσει διοίκηση στο Σωφρονιστικό ίδρυμα.

Απευθυνόμενος στους κρατουμένους, υπογράμμισε την υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. «Η εφαρμογή των κανόνων θα είναι αυστηρή και δίκαιη, χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό στη νομιμότητα και στα δικαιώματα όλων», ξεκαθάρισε.

Προς το προσωπικό δεσμεύτηκε ότι θα είναι παρών, θα ακούει, θα αξιολογεί και θα αποφασίζει. «Η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή για όλους», ανέφερε, επισημαίνοντας τη σημασία της επικοινωνίας με κάθε βαθμίδα του προσωπικού.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν αναλαμβάνει με τη λογική πως όλα πρέπει να αλλάξουν, αλλά με πρόθεση να αξιολογηθούν αντικειμενικά όσα υπάρχουν, να διατηρηθούν όσα λειτουργούν σωστά και να βελτιωθούν όσα χρειάζονται αλλαγή.

Ο κ. Ιωάννου συνέδεσε τον σωφρονισμό με την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την ουσιαστική προετοιμασία για επανένταξη. Ανέφερε ότι η στρατιωτική του πορεία τον δίδαξε τη σημασία της ηγεσίας, της οργάνωσης, της πειθαρχίας, της εκπαίδευσης και των ανθρώπων, αναγνωρίζοντας ότι οι Φυλακές έχουν τη δική τους ιδιαίτερη αποστολή και κουλτούρα.

Κ. Φυτιρής: «Δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας»

Στην ευθύνη που συνεπάγεται η άσκηση εξουσίας στάθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ζητώντας από το προσωπικό επαγγελματισμό, ακεραιότητα, αίσθημα δικαίου και ίση μεταχείριση.

«Δεν υπάρχει χώρος για διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας ή συμπεριφορές που πλήττουν την αξιοπιστία της υπηρεσίας και κατ’ επέκταση του κράτους δικαίου», υπογράμμισε.

«Η στολή παρέχει εξουσία αλλά πρωτίστως επιβάλλει ευθύνη», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το κύρος της κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη συμπεριφορά εκείνου που τη φορά.

Από τη νέα διεύθυνση ζήτησε να βρίσκεται κοντά στο προσωπικό, να είναι δίκαιη και απαιτητική, να αναλαμβάνει ευθύνη και να αναγνωρίζει την προσπάθεια. Έθεσε, επίσης, την ανάγκη να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα «στον ελάχιστο χρόνο με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα» και να οικοδομείται εμπιστοσύνη μεταξύ διεύθυνσης και προσωπικού, με ισονομία και σεβασμό προς όλους τους κρατουμένους.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στον υπερπληθυσμό, στην έλλειψη προσωπικού και στις ξεπερασμένες εγκαταστάσεις.

Έθεσε ως προτεραιότητες τις σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, την καλύτερη οργάνωση, την εκπαίδευση του προσωπικού, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τα ουσιαστικά προγράμματα σωφρονισμού και επανένταξης. Υπογράμμισε ότι οι υψηλές απαιτήσεις της Πολιτείας από το προσωπικό συνοδεύονται από την υποχρέωσή της να το στηρίζει, να του παρέχει τα αναγκαία μέσα και να αναγνωρίζει την προσφορά του.

Τόνισε παράλληλα ότι, «η στέρηση της ελευθερίας αποτελεί την ποινή, αλλά η απώλεια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να αποτελεί μέρος αυτής». Περαιτέρω, επισήμανε πως, η επιτυχία του ιδρύματος κρίνεται και από το πόσοι άνθρωποι δεν θα επιστρέψουν στη φυλακή, καλώντας την κοινωνία να τους δίνει δεύτερη ευκαιρία.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός υπογράμμισε τον θεσμικό χαρακτήρα της τελετής παράδοσης και παραλαβής λέγοντας ότι, «για πρώτη φορά η αλλαγή στη διεύθυνση πραγματοποιείται μέσα από επίσημη θεσμική τελετή. Και αυτό αποτελεί συνειδητή επιλογή». Εξήγησε ότι η τελετή δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα που παραδίδουν και παραλαμβάνουν, αλλά πρωτίστως τον θεσμό και την αποστολή του στην αλυσίδα της δικαιοσύνης, της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας της κοινωνίας.

Μ. Σιαλή: «Η ηγεσία δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη»

Παραδίδοντας τα ηνία της διοίκησης και κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό η Μαρία Σιαλή, η οποία εκτελούσε καθήκοντα αναπληρώτριας διευθύντριας, περιέγραψε μια απαιτητική περίοδο, με υπερπληθυσμό και αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες. Αναφέρθηκε στην προώθηση έργων υποδομής και τεχνολογικών συστημάτων ασφάλειας, στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη θεραπευτικών και επανενταξιακών προγραμμάτων.

Ευχαρίστησε το προσωπικό για τη συνεργασία και τις θυσίες του, υπογραμμίζοντας ότι η ηγεσία ασκείται με παρουσία, συμμετοχή και προθυμία ανάληψης της ευθύνης στις δύσκολες συνθήκες. Τόνισε ακόμη ότι, η πειθαρχία και η εφαρμογή του νόμου μπορούν να διασφαλίζονται με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των κρατουμένων.

Μόνιμος διευθυντής μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια

Ο Γιώργος Ιωάννου είναι απόστρατος αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς, έχει διατελέσει διοικητής των ΛΟΚ και υπήρξε ο πρώτος στρατιωτικός ακόλουθος της Κύπρου στις ΗΠΑ.

Η ανάληψη των καθηκόντων του σηματοδοτεί την πρώτη τοποθέτηση νέου μόνιμου διευθυντή μετά την αποχώρηση της Άννας Αριστοτέλους από την ενεργό διοίκηση στα τέλη του 2022. Η Άννα Αριστοτέλους είχε αναλάβει τον Οκτώβριο του 2014, αρχικά ως αναπληρώτρια και από τον Απρίλιο του 2016 ως μόνιμη διευθύντρια, συμπληρώνοντας οκτώ και πλέον χρόνια στη διοίκηση.

Από τις αρχές του 2023 άσκησαν καθήκοντα αναπληρωτή τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Ιωάννης Καπνουλλάς, ο Χαράλαμπος Φιλιππίδης, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και η Μαρία Σιαλή. Η κ. Σιαλή, Ανώτερη Λειτουργός Φυλακών, ασκούσε τελευταία καθήκοντα αναπληρώτριας διευθύντριας από τις 2 Δεκεμβρίου 2025.

Των ομιλιών προηγήθηκε αγιασμός από τον Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο, ενώ μετά τους χαιρετισμούς ακολούθησαν οι υπογραφές της παράδοσης και παραλαβής των καθηκόντων.

Στην τελετή παράδοσης παραλαβής παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ο υπαρχηγός της Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νίκος Λογγίνος, καθώς και βουλευτές.