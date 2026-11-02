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Η Renault έχει επενδύσει σημαντικά στην εξέλιξη της υβριδικής τεχνολογίας, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με την πρακτικότητα ενός συμβατικού αυτοκινήτου. Η τεχνολογία Full Hybrid E-Tech αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, προσφέροντας μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, περιορισμένες εκπομπές ρύπων και ευχάριστη οδηγική εμπειρία, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας βενζινοκινητήρας που συνεργάζεται με δύο ηλεκτρικές μονάδες, μια μπαταρία υψηλής τάσης και ένα αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών. Η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται αποκλειστικά ηλεκτρικά, χρησιμοποιώντας τον θερμικό κινητήρα ή συνδυάζοντας τις δύο πηγές ενέργειας, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι ο οδηγός δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει στη λειτουργία του συστήματος. Η ηλεκτρονική διαχείριση επιλέγει αυτόματα τον αποδοτικότερο τρόπο κίνησης, ενώ η μπαταρία επαναφορτίζεται κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, αξιοποιώντας ενέργεια που διαφορετικά θα χανόταν.

Σύμφωνα με τη Renault, η τεχνολογία Full Hybrid E-Tech μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 40% σε σύγκριση με αντίστοιχο συμβατικό σύστημα κίνησης. Παράλληλα, επιτρέπει ηλεκτρική οδήγηση έως και το 80% του χρόνου στις αστικές μετακινήσεις, υπό συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμών. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερο θόρυβο, ομαλότερη λειτουργία και μεγαλύτερη οικονομία, ιδιαίτερα στην καθημερινή κυκλοφορία. Η γκάμα Full Hybrid E-Tech καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Το Clio αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για την πόλη, ενώ το Captur προσφέρει την πρακτικότητα ενός μικρού SUV. Το Symbioz απευθύνεται σε οικογένειες που αναζητούν περισσότερους χώρους, ενώ τα Austral και Rafale συνδυάζουν την υβριδική τεχνολογία με υψηλότερα επίπεδα άνεσης και εξοπλισμού.

Σημαντικό στοιχείο της τεχνολογίας είναι και το αυτόματο κιβώτιο, του οποίου η λειτουργία αξιοποιεί τεχνογνωσία από την εμπλοκή της Renault στη Formula 1. Η συνεργασία του με τους ηλεκτροκινητήρες εξασφαλίζει άμεση απόκριση στην επιτάχυνση και ομαλή εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών.

Για τους οδηγούς στην Κύπρο, όπου οι καθημερινές μετακινήσεις περιλαμβάνουν συχνά αστική κυκλοφορία αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές, τα συγκεκριμένα μοντέλα αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση. Δεν απαιτούν εγκατάσταση φορτιστή ούτε αλλαγή στις συνήθειες ανεφοδιασμού, προσφέροντας παράλληλα ουσιαστικά οφέλη στην κατανάλωση. Όλα τα μοντέλα της Renault με την τεχνολογία Full Hybrid E-Tech μπορείτε να τα δείτε και να τα οδηγήσετε από τους εκθεσιακούς χώρους του Ομίλου Πηλακούτα σε όλες τις πόλεις.