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Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εξέφρασε αισιοδοξία ενόψει της τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η κ. Ολγκιν, η οποία συναντήθηκε στα κατεχόμενα με τον κ. Ερχούρμαν, δήλωσε ότι ήταν μια προπαρασκευαστική συνάντηση για την τριμερή συνάντηση της επόμενης εβδομάδας.

“Συζητήσαμε πολλά θέματα” ανέφερε η κ. Ολγκίν, προσθέτοντας ότι “είμαι αισιόδοξη, ελπίζω να μην είμαι η μόνη στο νησί, αλλά συνεχίζω να εργάζομαι. Ήταν μια καλή συνάντηση”.

Ο Τ/κ ηγέτης δεν έκανε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, η οποία είχε διάρκεια σχεδόν μιάμιση ώρας.

ΚΥΠΕ