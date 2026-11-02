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Την ετοιμότητα του να συναντηθεί με την κα Ολγκίν και τον κ. Ερχιουρμαν όποτε το κρίνει η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος απαντώντας σε επικρίσεις κομμάτων σημείωσε ότι σε καμία απολύτως περίπτωση δεν πρόκειται να εμπλακεί σε προεκλογικό αγώνα.

Σε δηλώσεις τους τους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων – ΚΕΒΕ, στη Λευκωσία, και ερωτηθείς αν από τη σημερινή συνάντηση της κας Ολγκίν με τον κ. Έρχουρμαν αναμένονται κάποιες απαντήσεις επί των προτάσεων που έχει καταθέσει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «περιμένουμε απαντήσεις όντως και σε θέματα που έχουμε υποβάλει, συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και σε όλα αυτά που συζητήσαμε με την κα Ολγκίν.

Σας αναφέρω ότι της έχω εκφράσει την ετοιμότητά μου και σήμερα το απόγευμα, αν προκύψει ανάγκη και αύριο, να γίνει μια κοινή συνάντηση των τριών μας. Αν δεν κρίνει αναγκαία αυτή την κοινή συνάντηση, της είπα ότι μπορώ να τη συναντήσω και την ίδια. Σίγουρα αναμένουμε, ελπίζω να προκύψουν κάποια δεδομένα που θα οδηγήσουν σε μια κοινή συνάντηση. Επαναλαμβάνω, της είπα και σήμερα μπορώ να αλλάξω το πρόγραμμά μου και αύριο, αν η ίδια το κρίνει αναγκαίο μετά τη συνάντηση της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είμαι έτοιμος να συναντηθούμε».

Ερωτηθείς αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να πάμε σε αυτό που η κα Ολκγίν θεωρεί ότι μπορεί να γίνει, αλλά με κάποιες επιφυλάξεις, για μια διευρυμένη πριν από τη λήξη της θητείας του νυν ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι απόλυτα εφικτός στόχος. Εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση. Και την ίδια στιγμή να σας θυμίσω ότι από δικής μας πλευράς συνεχώς υποβάλλουμε προτάσεις, εισηγήσεις πώς θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και οι εισηγήσεις και οι προτάσεις μας δείχνουν και την πολιτική μας βούληση αλλά και την ετοιμότητά μας να προχωρήσουμε με αυτή τη διευρυμένη συνάντηση στην οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών».

Σε ερώτηση γιατί είχε αφήσει η κα Ολγίν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ των διμερών συναντήσεων με τους ηγέτες και την τριμερή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «νομίζω ότι θα απουσιάζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, αν δεν με απατά η μνήμη μου. Και είναι για αυτό τον λόγο που εξέφρασα την ετοιμότητα ακόμη και σήμερα ή αύριο, αν προκύπτει ανάγκη να συναντηθούμε».

Σε ερώτηση αν η κα Ολκγίν θα συναντηθεί με δημάρχους ή και κοινοτάρχες κατεχόμενων δήμων, κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «δεν γνωρίζω το πρόγραμμά της κας Ολγκίν. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι κατεχόμενοι δήμοι έχουν ζητήσει να συναντηθούν μαζί της και την ενθάρρυνα να ανταποκριθεί θετικά. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο πρόγραμμα της».

Κληθείς να απαντήσει σε κριτική κομμάτων περί παροχολογίας από πλευράς της κυβέρνησης και για τα κυριακάτικα βιντεάκια ότι είναι προεκλογικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «τα ακούω όλα αυτά από την πρώτη μέρα που έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου, από το Μάρτιο του 2023.

Δεν έχουμε εμπλακεί σε καμία προεκλογική εκστρατεία. Άλλοι ξεκίνησαν την προεκλογική εκστρατεία, αλλά ούτε θα παρασυρθούμε να μπούμε σε κάτι τέτοιο.

Ακούω και μου λέτε για παροχολογία, αλλά την ίδια στιγμή ακούω και κριτική ότι δεν κάνουμε νέα μέτρα και ούτω καθεξής. Δεν πρόκειται να εμπλακώ. Έχουμε τόσα σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε, ξεκινώντας από το Κυπριακό, πολλά θέματα που άπτονται της εσωτερικής διακυβέρνησης, μεταρρύθμισεις, έχουμε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, πολλά άλλα που έρχονται και δεν πρόκειται σε καμία απολύτως περίπτωση να εμπλακώ σε έναν προεκλογικό αγώνα. Σέβομαι, και είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος, να εμπλακεί σε αυτό τον προεκλογικό, να τον ξεκινήσει από τώρα, να μου ασκεί κριτική κάθε μέρα. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε μια προεκλογική εκστρατεία».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τη NAVTEX που αναμένουμε για να ξεκινήσουν οι έρευνες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «στο συγκεκριμένο θέμα, όπως ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα απαντώντας σε ερώτημα συναδέλφου σας, όσο λιγότερα λέμε δημόσια τόσο το καλύτερο. Και αυτή είναι και μια άτυπη συνεννόηση που έχουμε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και με τον Γάλλο Πρόεδρο».

Πρόσθεσε ότι «εκείνο που μπορώ να σας πω, γιατί αφορά αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ότι εμείς έχουμε προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που έπρεπε να προβούμε σε σχέση με το συγκεκριμένο».

Ερωτηθείς αν η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι ενοχλημένη για το διάβημα της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον αγωγό φυσικού αερίου που σχεδιάζεται μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν είναι τώρα. Φυσικά και σωστά πράξαμε. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τοποθετηθεί και έχει κάνει και διαβήματα προς την τουρκική πλευρά, αλλά δεν βλέπω τον λόγο να είναι ενοχλημένη. Πρόκειται ξεκάθαρα για μια παράνομη ενέργεια και επαναλαμβάνω και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προς την Τουρκία».

Ερωτηθείς πότε θα αποδεσμευτούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ προς τον ΑΔΜΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «όλα είναι βάσει σχεδιασμού. Έχουμε κάποιες συμφωνίες τις οποίες τηρούμε. Λαμβάνουμε τις ενέργειες που πρέπει να λάβουμε και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας πράττουμε αυτό που πράξουμε».