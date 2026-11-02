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Αρνητική κατά €31.319,8 εκατ. ήταν η καθαρή χρηματοοικονομική θέση της κυπριακής οικονομίας στο τέλος του 2025, καθώς οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Το συνολικό ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα διαμορφώθηκε στα €795.128,8 εκατ., ενώ το παθητικό ανήλθε στα €826.448,6 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Στο ενεργητικό του συνόλου της οικονομίας, οι συμμετοχικοί τίτλοι και οι μετοχές αντιπροσώπευαν το 50,4%, τα μετρητά και οι καταθέσεις το 17,9% και τα δάνεια το 17,6%.

Στην πλευρά του παθητικού, το 51,9% αφορούσε συμμετοχικούς τίτλους και μετοχές, το 23,4% δάνεια και το 12,6% μετρητά και καταθέσεις.

Για τα νοικοκυριά, το χρηματοοικονομικό ενεργητικό ανήλθε σε €62.567,7 εκατ. Από αυτό, το 53,8% αφορούσε μετρητά, το 25% μετοχές, το 2,6% χρεόγραφα και το 0,8% δάνεια.

Τα δάνεια που όφειλαν τα νοικοκυριά διαμορφώθηκαν στα €19.888,8 εκατ., με τον σχετικό δείκτη να αντιστοιχεί στο 51,9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Στις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, το ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα έφθασε τα €75.855,1 εκατ. Οι μετοχές αποτελούσαν το 37%, τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία το 31,9%, τα μετρητά και οι καταθέσεις το 24,1%, τα δάνεια το 5,5% και τα χρεόγραφα το 1%.

Ο δανεισμός των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 σε €41.618,1 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 108,6% του ΑΕΠ.