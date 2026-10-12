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Δωρεάν εργαστήρια χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης για γυναίκες διοργανώνει η Κυπριακή Επιτροπή Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ) στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2026, στη Λευκωσία. Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 27 Οκτωβρίου, με περιορισμένο αριθμό θέσεων και σειρά προτεραιότητας.

Τα εργαστήρια, με τίτλο «Τα χρήματά σου. Η δύναμή σου», θα πραγματοποιηθούν στο The Landmark Nicosia, Autograph Collection, από τις 14:30 έως τις 19:30.

Απευθύνονται σε γυναίκες κάθε ηλικίας, ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή επιπέδου γνώσεων, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους στη διαχείριση των προσωπικών τους οικονομικών. Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις ή εμπειρία σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Οι τέσσερις θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις διαδραστικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν:

Την κατάρτιση και διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού.

Την αποταμίευση και τις επενδύσεις.

Τον υπεύθυνο δανεισμό και τη διαχείριση χρέους.

Τον έγκαιρο σχεδιασμό για μια χρηματοοικονομικά ασφαλή και άνετη συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με την ΚΕΧΑΠ, τα εργαστήρια θα έχουν πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα, με πραγματικά παραδείγματα και καθημερινά σενάρια, ώστε οι συμμετέχουσες να μπορούν να εφαρμόσουν όσα μάθουν στην καθημερινότητά τους.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και εργαλείων για πιο ενημερωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις, καλύτερο προγραμματισμό του μέλλοντος και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας των γυναικών. Παράλληλα, εντάσσεται στις προσπάθειες μείωσης του χάσματος μεταξύ των φύλων στον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από γυναίκες εκπαιδεύτριες, σε περιβάλλον που, όπως αναφέρει η ΚΕΧΑΠ, θα ενθαρρύνει τον ανοικτό διάλογο, την ανταλλαγή εμπειριών και τη μάθηση χωρίς άγχος ή κριτική.

Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν όσα εργαστήρια επιθυμούν, υποβάλλοντας τη δήλωσή τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής.

Για εναλλακτικούς τρόπους εγγραφής και περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22 714434 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ChristiaDoritou@centralbank.cy.