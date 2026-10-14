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Έξι μεταπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές των προγραμμάτων των Χρηματοοικονομικών και της Επιστήμης Δεδομένων, απένειμε η εταιρεία Kraken, του ομίλου Payward, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι φοιτητές του ακαδημαϊκού ιδρύματος που έλαβαν τις υποτροφίες εστιάζουν στα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά και την καινοτομία, τόσο στην ερευνητική τους δραστηριότητα, όσο και στην επαγγελματική τους πορεία.

Οι φοιτητές που έλαβαν τις υποτροφίες, στο πλαίσιο τελετής που πραγματοποιήθηκε χθες στην Πανεπιστημιούπολη, είναι οι Georgios Fawzy (MSc Finance), Τροοδία Ελευθερίου (MSc Finance), Γιώργος Μπακαρής (MSc Finance), Μάριος Μακρυγιάννης (MSc Data Science), Φώτης Πιττάτζιης (MSc Data Science) και Maria Manelova (MSc Data Science).

Οι υποτροφίες θα καλύψουν τα δίδακτρα των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και αυτές αποτελούν καρπό της συνεργασίας μεταξύ της Payward, της μητρικής εταιρείας της Kraken, και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σχολή επιλέγει τους δικαιούχους φοιτητές βάσει των καθιερωμένων διαδικασιών του Πανεπιστημίου, συνεκτιμώντας την οικονομική κατάσταση και τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Στο πλαίσιο της τελετής απονομής των υποτροφιών, η διευθύνουσα σύμβουλος της Kraken Κύπρου, Αλεξία Θεοδώρου, επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι «η Κύπρος αποτελεί ένα από τα δύο κέντρα δραστηριότητάς μας στην Ευρώπη και η ποιότητα των πανεπιστημίων της συμβάλλει σε αυτό». Όπως ανέφερε η κ. Θεοδώρου, «μέσω αυτών των υποτροφιών, στηρίζουμε έμπρακτα έξι φοιτητές, το έργο των οποίων θα διαμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας του χρηματοοικονομικού τομέα, τόσο εδώ όσο και σε ολόκληρη την ήπειρο».

Σε χαιρετισμό του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, τον οποίο ανέγνωσε ο καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης, ανέφερε ότι «στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πιστεύουμε ότι η επένδυση σε ταλαντούχους νέους αποτελεί επένδυση στο μέλλον. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην απόκτηση γνώσεων και προσόντων. Αφορά επίσης την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την προετοιμασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός κόσμου που αλλάζει». «Γι’ αυτόν τον λόγο, η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστικής σημασίας. Η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Kraken αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς τέτοιες συνέργειες μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τους φοιτητές και να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης και της ευρύτερης οικονομίας», ανέφερε ο Πρύτανης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και τη χαιρέτισε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Μετά το πέρας της απονομής των υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία συντόνισε ο καθηγητής Χρηματοοικονομικών, Ανδρέας Μηλιδώνης, με θέμα «Το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης και της Κύπρου: Ο καθοριστικός πυλώνας της ψηφιακής εκπαίδευσης και της χρηματοοικονομικής καινοτομίας». Στο πάνελ συμμετείχαν και τοποθέτησαν επί τάπητος τις θέσεις και τις γνώσεις τους οι Δημήτρης Σκουρίδης (επικεφαλής επιστήμονας Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, Κυπριακή Δημοκρατία), Δημήτρης Σπαρσής (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Invest Cyprus), Τάσος Γιασεμίδης (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέταιρος, KPMG Κύπρου) και Σταύρος Βασιλειάδης (COO και εκτελεστικός διευθυντής, Kraken Cyprus).