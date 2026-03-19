Συνολικά 37 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές έδωσε το ίδρυμα ENAVSMA τα τελευταία τρία χρόνια, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 180.000 ευρώ, τα οποία δόθηκαν από χορηγούς οι οποίοι και βραβεύθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη.

Κατά τον απολογισμό του Ιδρύματος για το 2025 και την παρουσίαση του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων για το 2026, τονίστηκε ότι στόχος είναι η δημιουργία ευκαιριών σε νέους που δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Η πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Νατάσα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι «πίσω από κάθε υποτροφία βρίσκεται μια ιστορία προσπάθειας και ένα όνειρο που αξίζει να στηριχθεί. Η αποστολή μας είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους ώστε να προχωρούν με αυτοπεποίθηση στο μέλλον».

Όπως επισημάνθηκε, κατά το 2025 το ENAVSMA κατέγραψε ρεκόρ καθώς δόθηκαν 17 υποτροφίες, ενώ στόχος για το 2026 είναι να δοθούν περισσότερες από 20 υποτροφίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιου του ιδρύματος ENAVSMA αποτελείται από πέντε εθελοντικά μέλη και κατά την παρουσίαση τονίστηκε ότι δεν εργοδοτείται μόνιμο προσωπικό. Όλα γίνονται εθελοντικά σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι

Νατάσα Μιχαηλίδου (Πρόεδρος)

Λεόντιος Τσέλεπος (Αντιπρόεδρος)

Σάββας Σαββίδης (Γραμματέας)

Γιώργος Χαραλάμπους (Ταμίας)

Δρ Μαριάννα Προκόπη Δημητριάδη (Μέλος)

Στόχος του Ιδρύματος, είναι η μεγιστοποίηση της διάθεσης των πόρων, ενώ η διαδικασία αίτησης και τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, γίνονται με βάση τα κριτήρια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία για νέες αιτήσεις ξεκινάει τον Μάιο του 2026.

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Βασιλική Κασσιανίδου εξήρε τη συμβολή του Ιδρύματος στην ενίσχυση των νέων και της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι «πρωτοβουλίες όπως αυτές του Ιδρύματος ENAVSMA αποτελούν ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και στο μέλλον του τόπου μας».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης η τιμητική βράβευση των διαχρονικών χορηγών και υποστηρικτών του Ιδρύματος ENAVSMA, για τη σημαντική συμβολή τους στο έργο του.

Bραβεύτηκαν οι Χαραλαμπίδης – Κρίστης, Kawacom’s, Eurobank, Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους – Ahmad Tea London, Annabelle Hotel και Amyth Hotel, Τράπεζα Πειραιώς, IPH Iakovos Photiades Group, Mototrend, Scaffolding Solutions, NetU, Cyprofruits Citrus Trading, Akavo Cosmetics, Aspris Quality Fruits & Vegetables, Klinete, StMountains και Meat4Meat, οι οργανισμοί ΥΠΑΡΧΩ, 3Χ3 Cyprus και Human Talks. Επίσης τα πανεπιστήμια European University Cyprus, CIM – Cyprus Business School και Frederick University.