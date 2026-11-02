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Από τον βασιλιά του Βελγίου Φίλιππο θα εξαρτηθεί τις επόμενες ώρες ή μέρες η επιβίωση ή όχι της κυβέρνησης του Μπαρτ ντε Βεβέρ, ο οποίος νωρίτερα τη Δευτέρα υπέβαλε την παραίτησή του στον Φίλιππο.

Δεν υπάρχουν όμως για την ώρα πληροφορίες κατά πόσο ο βασιλιάς αποδέχθηκε την παραίτηση ή αν ζήτησε από τον ντε Βεβέρ να παραμείνει στη θέση του προσωρινά.

Αιτία της υποβολής παραίτησης από τον πρωθυπουργό ήταν η αδυναμία εξεύρεσης συνεννόησης μεταξύ του ιδίου και των πέντε κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τον προϋπολογισμό του 2027. Και κυρίως για την επιμονή της κυβέρνησης ντε Βεβέρ ότι απαιτούνται σημαντικές αποκοπές κρατικών δαπανών αλλά και αυξημένες φορολογίες για τον επόμενο χρόνο.

Η κυβέρνηση του Βελγίου υποστηρίζει εδώ και μήνες ότι οι περικοπές στον προϋπολογισμό και οι αυξήσεις φόρων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι απαραίτητες για να διατηρηθούν υπό έλεγχο τα οικονομικά του κράτους. Όπως αναφέρει το Reuters, τα επιτόκια έχουν αυξηθεί απότομα στα κρατικά ομόλογα του Βελγίου, της Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που φαίνεται να έχουν αδύναμα δημόσια οικονομικά.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι να μην αποδεχθεί ο βασιλιάς του Βελγίου αμέσως την παραίτηση της κυβέρνησης ντε Βέβερ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα De Tijd, αλλά να ζητήσει από τον Ντε Βέβερ μια τελευταία διαπραγμάτευση με τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Εάν η παραίτηση του Ντε Βέβερ γίνει δεκτή, ο βασιλιάς μπορεί να ζητήσει από άλλα κόμματα να σχηματίσουν νέο κυβερνητικό συνασπισμό ή να ανοίξει τον δρόμο για εκλογές.