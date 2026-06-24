Μπαίνει στα βαθιά ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), ο οποίος το επόμενο διάστημα θα στείλει προειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες άλλων 30 επικίνδυνων κατοικημένων κτηρίων, τα 27 εκ των οποίων είναι πολυκατοικίες. Ήδη ξεκίνησε από την Παρασκευή να εφαρμόζει συγκεκριμένο πλάνο, αρχίζοντας από την πιο δύσκολη και προβληματική περίπτωση.

Πρόκειται για την πολυκατοικία Φιλάντα, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, στην οποία στις 27 Μαΐου ένας αλλοδαπός έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από μπαλκόνια για να μη συλληφθούν, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ. Ο ΕΟΑΛ έδωσε τελεσίγραφο λίγων ημερών στους ιδιοκτήτες, για δρομολόγηση των διαδικασιών άρσης της επικινδυνότητας της πολυκατοικίας.

Η Φιλάντα είναι το μεγαλύτερο επικίνδυνο κατοικημένο κτήριο στη μακρά λίστα του ΕΟΑΛ, αφού διαθέτει πέντε μπλοκ με 79 διαμερίσματα και δέκα καταστήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων ξεπερνούν τους 90. Σε αυτό εκτιμάται πως διαμένουν εκατοντάδες άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων αλλοδαποί, ενώ υπάρχουν διαμερίσματα που έχουν καταληφθεί παράνομα. «Εμείς τους δώσαμε τρεις εργάσιμες ημέρες για να προχωρήσουν σε μέτρα άρσης της επικινδυνότητας, αλλιώς θα τους ζητήσουμε να εκκενώσουν τα κτήρια. Οι τρεις μέρες παρέρχονται σήμερα (χθες), ωστόσο, θα δώσουμε ακόμα λίγο περιθώριο, επειδή γίνονται προσπάθειες από κάποιους ιδιοκτήτες. Εάν ορίσουν μηχανικό και προχωρήσουν μ’ ένα πλάνο για να ρυθμίσουν το πρόβλημα, τότε θα τους δοθεί το περιθώριο. Διαφορετικά θα προχωρήσουμε σε εκκένωση κι εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση θα προχωρήσουμε με διάταγμα δικαστηρίου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους.

Πέραν από την επικινδυνότητα του κτηρίου, υπάρχουν και σοβαρότατα θέματα υγιεινής και παρανομιών στη Φιλάντα, για τα οποία ο κ. Χατζηχαραλάμπους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. «Χτύπησαν τις πόρτες και έκαναν επίδοση οι λειτουργοί του ΕΟΑΛ και είδαμε πολλά. Διαμένουν κυρίως ξένοι υπήκοοι και υπάρχουν πολλές οικογένειες. Υπάρχουν διαμερίσματα που μένουν πάρα πολλά άτομα, σε κάποια μπορεί να μένουν 10 άτομα. Είναι άθλιες και οι συνθήκες υγιεινής», υπέδειξε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, σημειώνοντας πως πρέπει να εμπλακούν πολλές υπηρεσίες. «Βρήκαμε αρκετούς ενοίκους που παίρνει ο ένας από τον άλλο ρεύμα παράνομα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν είναι μόνο το θέμα της άρσης της επικινδυνότητας. Υπάρχουν θέματα της Αστυνομίας για το ποιοι διαμένουν, του Δήμου Λάρνακας για την οχληρία και τα θέματα υγιεινής, πρέπει να μπει η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και η ΑΗΚ για τα θέματα του ηλεκτρισμού, αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, επειδή έχουν κλείσει εξόδους. Υπάρχουν παρανομίες και παρανομίες στο συγκεκριμένο κτήριο».

Τις επόμενες ημέρες ο ΕΟΑΛ θα προχωρήσει με ανάλογες ενέργειες και σε άλλες κατοικημένες πολυκατοικίες στη Λάρνακα που έχουν κριθεί ως επικίνδυνες. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι σε αυτές περιλαμβάνεται και δεύτερη μεγάλη πολυκατοικία, που διαθέτει 64 διαμερίσματα και 12 καταστήματα.