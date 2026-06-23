Το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί την ανέγερση νέων πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς προσφυγικούς συνοικισμούς, όμως, τα διαμερίσματα τα οποία θα προκύψουν δεν θα τιτλοποιηθούν, όπως συνέβαινε επί δεκαετίες, αλλά θα διατεθούν σε προσφυγικές οικογένειες με προσιτό ενοίκιο.

Με βάση άλλα κυβερνητικά σχέδια που υπάρχουν, το ενοίκιο πιθανώς να είναι στο 70% του αγοραίου ενοικίου, δηλαδή του ενοικίου το οποίο ισχύει στην κάθε περιοχή όπου υπάρχουν προσφυγικοί συνοικισμοί.

Σχετική ανακοίνωση έκανε ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου σε συνάντηση γνωριμίας με τα νέα μέλη της Επιτροπής τα οποία συνολικά (παλαιά και νέα ανέρχονται σε 17).

Πάντως, ο υπουργός δεν καθόρισε τι ακριβώς σημαίνει το «προσιτό ενοίκιο».

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε, ότι η διαδικασία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο αλλά παρόλα αυτά διενεργήθηκε κάποιος έλεγχος για πιθανούς διαθέσιμους χώρους.

Όπως είπε, χώροι υπάρχουν μεν αλλά κάποιοι είναι δεσμευμένοι είτε ως χώροι πρασίνου είτε για άλλες χρήσεις. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλοι χώροι οι οποίοι δεν είναι δεσμευμένοι και αυτοί θα βρίσκονται σε «πρώτη ζήτηση».

Όπως είπε ο υπουργός, σχετικό αίτημα είχε τεθεί από μέλη της Επιτροπής Προσφύγων και το υπουργείο ανταποκρίθηκε διερευνώντας την πιθανότητα υλοποίησης ενός στεγαστικού σχεδίου δεδομένου και του στεγαστικού προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ειδικότερα τα νέα ζευγάρια.

Είπε επίσης, πως θα μπορούσε να εξεταστεί και το ενδεχόμενο ανέγερσης πολυκατοικιών και για άλλους πολίτες πέραν των προσφύγων, αν και όπως παρατήρησε, μάλλον το ενδιαφέρον των προσφύγων θα καλύψει τα διαμερίσματα τα οποία θα προκύψουν από την ανέγερση νέων πολυκατοικιών.