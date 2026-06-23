Συρρίκνωση, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, παρουσίασε τον Ιούνιο η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα της Ευρωζώνης, αν και με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με προηγουμένως, καθώς η μέτρια ανάκαμψη της ζήτησης στον τομέα του τουρισμού και της αναψυχής δεν κατάφερε να αντισταθμίσει πλήρως τη συνεχιζόμενη πτώση των νέων παραγγελιών, όπως κατέδειξε έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ο δείκτης S&P Global Flash Eurozone Composite PMI για τον Ιούνιο αυξήθηκε σε 49,5, από 48,5 τον Μάιο, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Δείκτης κάτω από το 50,0 σηματοδοτεί συρρίκνωση της δραστηριότητας.

«Η οικονομία της Ευρωζώνης δείχνει επαρκή ανθεκτικότητα ώστε να παραμείνει, οριακά, εκτός ύφεσης», δήλωσε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων της S&P Global Market Intelligence.

«Ο δείκτης PMI κατέγραψε μόνο μια ελαφρά πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Ιούνιο, πράγμα που σημαίνει ότι η έρευνα υποδηλώνει αμετάβλητο ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο», σημείωσε.

Δημοσκόπηση του Reuters που δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιουνίου προέβλεπε επέκταση της οικονομίας κατά 0,1% αυτό το τρίμηνο.

Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, τον Ιούνιο, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Οριακή ανάκαμψη στις νέες παραγγελίες του σημείωσε ο μεταποιητικός τομέας δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη συνεχιζόμενη πτώση της ζήτησης στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι περισσότερες απαντήσεις της έρευνας συλλέχθηκαν πριν από την υπογραφή του μνημονίου εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 17 Ιουνίου.

Ο προκαταρκτικός δείκτης PMI υπηρεσιών της Ευρωζώνης σημείωσε μικρή άνοδο στις 48,9 μονάδες, από 47,7 τον Μάιο – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών – αλλά παρέμεινε σε επίπεδα συρρίκνωσης.

Η Γερμανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των τελευταίων 18 μηνών, ενώ ο ρυθμός μείωσης στη Γαλλία επιβραδύνθηκε. Η υπόλοιπη Ευρωζώνη στο σύνολό της κατέγραψε μέτρια αύξηση της παραγωγής.

Η απασχόληση σημείωσε ελαφρά πτώση τον Ιούνιο, αν και ο ιδιωτικός τομέας έχει πλέον συμπληρώσει έξι συνεχόμενους μήνες χωρίς αύξηση των θέσεων εργασίας. Το προσωπικό στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε ελαφρώς, αλλά οι θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό τομέα συνέχισαν να μειώνονται.

Όσον αφορά τις τιμές, το κόστος των εισαγωγών αυξήθηκε με τον μικρότερο ρυθμό από την περίοδο πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας επιβράδυνση τόσο στον μεταποιητικό τομέα όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Ο πληθωρισμός των τιμών παραγωγής επιβραδύνθηκε επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό από το κόστος των εισαγωγών.

«Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας έχουν ήδη αρχίσει να αντανακλώνται στις επιχειρήσεις και, ως αποτέλεσμα, οι ρυθμοί πληθωρισμού του κόστους των εισροών και των τιμών πώλησης σημείωσαν πτώση τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας ότι η πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών ενδέχεται να έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της», πρόσθεσε ο Γουίλιαμσον.

Ο προκαταρκτικός δείκτης PMI για τον μεταποιητικό τομέα της Ευρωζώνης υποχώρησε στις 51,3 μονάδες τον Ιούνιο από 51,6 – στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται, υποστηριζόμενη από τη συσσώρευση αποθεμάτων, καθώς οι πελάτες προσπάθησαν να προλάβουν πιθανές μελλοντικές αυξήσεις τιμών και διαταραχές στην προσφορά.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στην οικονομία βελτιώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, αφού είχε φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 μηνών, τον Απρίλιο.

ΚΥΠΕ