Τον βανδαλισμό μνημείων, μεταξύ των οποίων το άγαλμα του ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη, την κατ’ επανάληψη καταστροφή γλυπτών και του δημόσιου χώρου στο Πάρκο Καλλιτεχνών, καταγγέλλει ο Δήμος Λάρνακας. Την ίδια στιγμή ζητά διερεύνηση και τιμωρία για τους υπεύθυνους, καλώντας όποιον πολίτη γνωρίζει οτιδήποτε να το αναφέρει στις Αρχές.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Λάρνακας υπογραμμίζει πως καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τα πρόσφατα περιστατικά βανδαλισμού που έχουν σημειωθεί σε δημόσιους χώρους της πόλης.

Συγκεκριμένα, στο άγαλμα του ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη, άγνωστοι έρριψαν μπογιές στο κεφάλι και στο σώμα του αγάλματος, προκαλώντας εκ νέου φθορές σε έργο μνήμης και τιμής.

Παράλληλα, μετά τους βανδαλισμούς που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε γλυπτά τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο Πάρκο Καλλιτεχνών «Μεσόγειος», άγνωστα πρόσωπα προχώρησαν, χθες βράδυ, στην αφαίρεση αριθμού πλακιδίων από το σιντριβάνι που βρίσκεται εντός του πάρκου.

Οι εν λόγω ενέργειες αποτελούν απαράδεκτη προσβολή της δημόσιας περιουσίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης της πόλης.

Ο Δήμος Λάρνακας έχει ήδη κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση των περιστατικών και θα προβεί σε επίσημη καταγγελία προς την Αστυνομία Κύπρου, με στόχο τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.

Παράλληλα, καλεί το κοινό όπως, εφόσον έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση των υποθέσεων, επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία Κύπρου.