Σοκ έχει προκαλέσει στην ολλανδική κοινωνία η σύλληψη μιας 15χρονης από το Χρόνινγκεν, η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε με μαχαίρι τους δύο γονείς της και στη συνέχεια φέρεται να κοινοποίησε φωτογραφίες του εγκλήματος σε συμμαθητές της μέσω εφαρμογής μηνυμάτων.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ανήλικη φέρεται επίσης να αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος, ενώ μετά τη δολοφονία των γονιών της φέρεται να επιτέθηκε και στον σκύλο της οικογένειας. Οι ολλανδικές Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πρόσθετες πληροφορίες για το ψυχιατρικό προφίλ της 15χρονης, επικαλούμενες το γεγονός ότι πρόκειται για ανήλικο άτομο.

Τα θύματα της επίθεσης είναι, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Γιόχαν και η Ματίλντα, αμφότεροι 53 ετών. Οι δύο γονείς εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους την περασμένη Πέμπτη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ολλανδικού τύπου, όπως η εφημερίδα Algemeen Dagblad, η έφηβη δεν περιορίστηκε στους γονείς της αλλά επιτέθηκε και στο κατοικίδιο της οικογένειας, ένα γκόλντεν ριτρίβερ, το οποίο τραυμάτισε με το μαχαίρι.

Έστειλε τις φωτογραφίες στους συμμαθητές

Αυτό που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση φρίκης στην υπόθεση είναι η συμπεριφορά της 15χρονης αμέσως μετά το άγριο έγκλημα. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα De Telegraaf, η ανήλικη φωτογράφισε τη σκηνή του εγκλήματος και απέστειλε το ανατριχιαστικό υλικό σε φίλους και συμμαθητές της.

«Μπορούσες να δεις και τους δύο γονείς της να κείτονται στο έδαφος με τα μάτια ανοιχτά. Ο πατέρας της ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, ενώ η μητέρα της βρισκόταν δίπλα του», περιγράφουν μαρτυρίες που επικαλούνται τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι έρευνες

Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το προφίλ και την ψυχολογική κατάσταση της 15χρονης, η οποία παραμένει υπό κράτηση. Πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα αναφέρουν μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια, σημειώνοντας ότι η ανήλικη φέρεται να αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος.

Ωστόσο, η αστυνομία της Ολλανδίας τηρεί σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει δημοσίως τις λεπτομέρειες που αφορούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά της δράστιδος ή τα ακριβή κίνητρα πίσω από τη διπλή δολοφονία.

protothema.gr