Στη σύλληψη ενός 85χρονου άνδρα στη Φλόριντα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, καθώς φέρεται να συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας οδηγώντας με 177 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με το CBS12, ο Γουίλιαμ Μπόσγουορθ οδηγούσε ένα Nissan 350Z καμπριολέ στο Λίσμπεργκ, πραγματοποιώντας κόντρες με μία κόκκινη Chevrolet Corvette σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν 72 χιλιόμετρα την ώρα. Τη στιγμή της καταγραφής του περιστατικού φορούσε καπέλο jockey, είχε τα γυαλιά ηλίου του ακουμπισμένα σε αυτό και κρατούσε ένα πούρο στο στόμα.

Πλάνα από κάμερα αστυνομικού, δείχνουν τη στιγμή που πλησιάζουν τον 85χρονο και του ζητούν να σβήσει τη μηχανή. Ο αστυνομικός λέει στον ηλικιωμένο πως τον κατέγραψε να κινείται με 177 χιλιόμετρα και την Corvette με 200 χιλιόμετρα.

Ο Μπόσγουορθ λέει στον αστυνομικό ότι ο άλλος οδηγός «έστριψε απότομα» προς το μέρος του και ότι ο ίδιος οδηγούσε τόσο γρήγορα μόνο για να ξεφύγει από αυτούς, ενώ «έβγαινε βόλτα με το αγαπημένο μου αυτοκίνητο».

«Άκου, κύριε Μπόσγουορθ. Δεν γεννήθηκα χθες», του λέει ο αστυνομικός. «Ξέρω πώς μοιάζουν οι κόντρες όταν τις βλέπω. Εσείς κάνατε κόντρες», συμπλήρωσε.

Ο 85χρονος επέμενε πως δεν έκανε κόντρες. «Ποτέ δεν είχα σκοπό να δημιουργήσω προβλήματα σε κανέναν και δεν θέλω κανένα πρόβλημα», λέει ο Μπόσγουορθ στον αστυνομικό, καθώς του παραδίδει το δίπλωμα οδήγησης και τα χαρτιά του αυτοκινήτου.

Ο αστυνομικός δεν το πίστεψε και εξήγησε στον 85χρονο τον νόμο της Φλόριντα για τους οδηγούς πριν του διατάξει να βγει από το αυτοκίνητο και να του βάλει χειροπέδες.

«Δεν έκανα κόντρες», λέει ξανά ο 85χρονος στον αστυνομικό. «Εντάξει, μπορεί να μην το αποκαλείς κόντρες, μπορεί να το αποκαλείς αγώνες αυτοκινητοδρόμου ή αγώνες οδικής κυκλοφορίας. Ό,τι κι αν θέλεις να το πεις… ό,τι κι αν κάνεις, εδώ στην κομητεία Λέικ δεν το επιτρέπουμε», απάντησε ο αστυνομικός.

Στη συνέχεια, ο Μπόσγουορθ συνελήφθη για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και κατηγορείται πως έκανε κόντρες.

Ο οδηγός της κόκκινης Corvette, ταυτοποιήθηκε ως ο 57χρονος Φίλιπ Σινιορίνο. Τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί και συνελήφθη.

Και οι δύο άνδρες αρνήθηκαν ότι έκαναν κόντρες και κατέβαλαν εγγύηση για να αφεθούν ελεύθεροι.

Ο νόμος της Φλόριντα προβλέπει πως όποιος οδηγεί με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων συλλαμβάνεται ενώ το αδίκημα αντιμετωπίζεται ως ποινικό και όχι ως απλή τροχαία παράβαση. Οι καταδίκες μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμα, αναστολή της άδειας οδήγησης και σε ορισμένες περιπτώσεις σε φυλάκιση.

protothema.gr