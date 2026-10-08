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Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση του Υπουργείου Άμυνας για πρόσληψη 400 ΣΥΟΠ, στον βαθμό των ΣΥΠ με ανώτατο βαθμό ανέλιξης τον βαθμό του Αρχιλοχία και την κλίμακα Α8, με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, η πρόσληψη θα γίνει με βάση τη σειρά κατάταξης, η οποία έχει προκύψει από τη διαδικασία επιλογής.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι η κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς και τη σταδιακή αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ, με έμφαση τόσο στις επιχειρησιακές ανάγκες όσο και στις επαγγελματικές προοπτικές του προσωπικού.

Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια αλλαγές που στοχεύουν στη μετεξέλιξη του θεσμού, δημιουργώντας δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης και προοπτική διεκδίκησης μόνιμων θέσεων.

«Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς, σημαντική θέση κατέχει και η αντιμετώπιση όλων ανεξαιρέτως των ζητημάτων που απασχολούν το προσωπικό μας», ανέφερε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η νέα ρύθμιση αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας αναβάθμισης του θεσμού, αναγνωρίζοντας την προσφορά των ΣΥΟΠ και ενισχύοντας, όπως είπε, τόσο την επαγγελματική τους εξέλιξη όσο και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς.

Οι μισθολογικές αλλαγές και τα επιδόματα

Ο Υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε παράλληλα στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει για τη βελτίωση των όρων εργοδότησης των ΣΥΟΠ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μετάβαση από τη μισθολογική κλίμακα Α1 στην Α2, με παραχώρηση της αντίστοιχης προσαύξησης για κάθε έτος υπηρεσίας, καθώς και η καταβολή μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας.

Παράλληλα, έχει αυξηθεί στο 57ο έτος το όριο ηλικίας για τον υποχρεωτικό τερματισμό της σύμβασης απασχόλησης των ΣΥΟΠ.

Αλλαγές έχουν γίνει και στα ειδικά επιδόματα. Το μηνιαίο επίδομα αυξήθηκε από €100 σε €150 για όλους τους ΣΥΟΠ και από €200 σε €250 για όσους υπηρετούν σε συγκεκριμένα τμήματα αυξημένης επικινδυνότητας.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη νέα διαδικασία πρόσληψης Συμβασιούχων Οπλιτών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Εθνικής Φρουράς.

Όπως ανέφερε ο κ. Πάλμας, σήμερα υπάρχουν περίπου 700 κενές θέσεις, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη αρχίσει και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

Η νέα προκήρυξη, σύμφωνα με τον Υπουργό, εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της Εθνικής Φρουράς και κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών σε μονάδες και σχηματισμούς.

Ερωτηθείς για το ενδιαφέρον που καταγράφεται, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι οι αλλαγές που άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2024 για την οικονομική και επαγγελματική αναβάθμιση των ΣΥΟΠ έχουν συμβάλει στην προσέλκυση υποψηφίων.

«Ομολογουμένως, μετά τις μεταρρυθμίσεις για οικονομική και επαγγελματική αναβάθμιση του θεσμού, που ξεκινήσαμε από το 2024, υπάρχει ενδιαφέρον», δήλωσε.