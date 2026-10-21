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Η Τουρκία δεν αντιτίθεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνει γραπτή ενημέρωση για τη διεξαγωγή των θαλάσσιων ερευνών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής και απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας «Τα Νέα», ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ξεκαθάρισε τη θέση της Άγκυρας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εμείς δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις».

«Συζητήσαμε γι’ αυτό με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τον πρόεδρο κ. Μακρόν. Ο πρόεδρός μου έθεσε το θέμα στη Νέα Υόρκη, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Χαρακτήρισε το έργο αξιόλογο, λέγοντας ότι θα προτιμούσα να αγοράζετε ηλεκτρική ενέργεια από εμάς αντί να τη μεταφέρετε από απόσταση 2.000 χιλιομέτρων, δαπανώντας πάνω από 2 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, μπορώ να παρέχω από απόσταση μόλις 70 μιλίων από την ηπειρωτική Τουρκία νερό, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, από τα οποία θα μπορούν να επωφεληθούν όλοι: Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και ολόκληρος ο πληθυσμός.

Δεν έχουμε ακόμη θίξει το ζήτημα των αμφισβητούμενων υδάτων στο Αιγαίο. Αυτό που ζητάμε είναι, όταν ένα πλοίο διεξάγει έρευνες στη θάλασσα, να μας αποστέλλει μια γραπτή ειδοποίηση, όχι απλώς προφορική, στην οποία να αναφέρει:

“Πρόκειται να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες στη συγκεκριμένη περιοχή, ορίστε οι συντεταγμένες”. Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Τίποτα περισσότερο. Δεν θέλουμε να διαταραχθεί το status quo, ούτε να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο με εντελώς λανθασμένο τρόπο, το οποίο θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και για τις δύο πλευρές. Ας μην επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο status quo. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις. Είμαστε θετικοί».

Χακάν Φιντάν: Όσα είπε για casus belli και 12 μίλια

Ερωτηθείς για το «casus belli» και τη σύνδεσή του με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι «πρόκειται για μια ελληνική εκδοχή». «Εμείς, ωστόσο, δεν το έχουμε χαρακτηρίσει ως “casus belli”», είπε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για δήλωση της Εθνοσυνέλευσης και όχι νόμο, η οποία προβλέπει τη λήψη μέτρων σε περίπτωση επέκτασης στα 12 μίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων, χωρίς επίλυση της διαφοράς με την Άγκυρα.

«Μάλιστα, η Ελλάδα δεν έχει δηλώσει ποτέ ρητά ότι δεν προτίθεται να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια (12 μίλια) πριν επιλυθεί το ζήτημα με την Τουρκία. Μέχρι τώρα διατηρούμε το status quo, αναμένοντας να επιλύσουμε τα προβλήματά μας πολιτισμένα. Το ζήτημα είναι επιλύσιμο» ανέφερε.

Μάλιστα, συμβούλευσε την Αθήνα να εκμεταλλευτεί συνεργασία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο βρίσκεται στην εξουσία.

Σε ερώτημα για την «Γαλάζια Πατρίδα» και εάν πρόκειται να προχωρήσει το σχέδιο, απάντησε αρνητικά. «Δεν υπάρχει νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Το ζήτημα του θαλάσσιου πάρκου δεν έχει τεθεί ακόμη προς συζήτηση», επισήμανε ο Χακάν Φιντάν.

iefimerida.gr