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Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για τις γεωφυσικές έρευνες του υποθαλάσσιου καλωδίου δεδομένων East to Med Data Corridor (EMC) στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες έχουν συντονιστεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με την τουρκική NAVTEX 1032/26, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το πλοίο S/V KOBI RUEGG, αρχής γενομένης από τις 21 Οκτωβρίου 2026 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, κατά μήκος δύο διαδρομών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι εργασίες αφορούν περιοχή εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επικαλούμενη τα εξωτερικά όρια που είχε γνωστοποιήσει στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, με το έγγραφο A/74/757.

Στην αναγγελία αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «οι γεωφυσικές ερευνητικές εργασίες έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές» και ότι «οι τουρκικές αρχές έχουν χορηγήσει άδεια» για την πραγματοποίησή τους.

Οι έρευνες προβλέπεται να διεξαχθούν σε ζώνες πλάτους 10 ναυτικών μιλίων, πέντε ναυτικά μίλια εκατέρωθεν των καθορισμένων διαδρομών, ενώ τα διερχόμενα πλοία καλούνται να τηρούν απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων από το ερευνητικό σκάφος.

Με τη νέα NAVTEX, η Τουρκία επαναφέρει τις διεκδικήσεις της σχετικά με την αρμοδιότητα έγκρισης ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα της.

ΚΥΠΕ