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Ολοκληρώθηκε η εργοστασιακή παραγωγή (κατασκευή) θαλάσσιου καλωδίου συνολικού μήκους 510 χιλιομέτρων, το οποίο περιλαμβάνεται στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου- Ελλάδας (GSI).

Το καλώδιο που συνολικά θα απαιτηθεί για τη διασύνδεση Κύπρου- Κρήτης είναι 900 χιλιόμετρα.

Με βάση τη τελευταία έκθεση προόδου που έλαβε η ΡΑΕΚ από τον ΑΔΜΗΕ, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή καλωδίου 280 χιλιομέτρων και άλλων 232 χιλιομέτρων που χρησιμοποιείται σε πιο μεγάλα βάθη.

Ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ Πολύβιος Λεμονάρης είπε χθες ότι για το καλώδιο που είναι για μεγάλα βάθη έγιναν θαλάσσιες δοκιμές στην περιοχή της Σικελίας. Σύμφωνα με τον κ. Λεμονάρη, ολοκληρώθηκαν οι θαλάσσιες έρευνες για το 60% της απόστασης και εκκρεμεί το 40%. Πρόκειται για την περιοχή για την οποία υπάρχουν αντιδράσεις από την Τουρκία. Για τις θαλάσσιες έρευνες δαπανήθηκαν €45 εκατ.

Άγνωστος Χ το κόστος

Ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ ανέφερε πως το κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα ξεπεράσει το €1.9 δισ. Όπως είπε, είναι άγνωστος «Χ» το τελικό συνολικό κόστος. Όπως εξήγησε, από το κόστος του €1.9 δισ. θα αφαιρεθεί η χορηγία από την ΕΕ, ύψους €657 εκατ. και από το υπόλοιπο το 37%, που αντιστοιχεί σε €440 εκατ., αναλογεί στους καταναλωτές στην Ελλάδα ενώ στους καταναλωτές στην Κύπρο αναλογεί το 63% (749 εκατ.). Σε σχέση με το κόστος των λειτουργικών εξόδων, σήμερα είναι €2 εκατ. τον χρόνο ενώ μετά την ολοκλήρωση του έργου το λειτουργικό κόστος θα είναι €15.5 εκατ. τον χρόνο.

Σύμφωνα με τον κ. Λεμονάρη, η Αρχή έχει αναγνωρίσει δαπάνες του φορέα υλοποίησης €82 εκατ., στα οποία περιλαμβάνονται τα €25 εκατ. που θα πληρώσει το κράτος μόλις εκδοθεί η navtex για τις βυθομετρήσεις. Ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε αίτημα για μελλοντική πληρωμή του για ποσό €302 εκατ. που υποστηρίζει ότι έχουν ήδη δαπανηθεί για το έργο.

Ο φορέας υλοποίησης θα έχει, με απόφαση των δύο ρυθμιστών, εγγυημένη απόδοση κεφαλαίου ύψους 8,3% για 17 χρόνια και απόδοση 4,6% για ακόμα 17 χρόνια.

Η ΡΑΕΚ παρέλαβε, μέσω του φορέα υλοποίησης, επιστολή από την εταιρεία Nexans, με την οποία γνωστοποιείται καθυστέρηση ενός έτους στην ολοκλήρωση του έργου, η οποία μεταφέρεται για την 1η Ιανουαρίου 2031.

Στην αναμονή βρίσκονται οι ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ελλάδας, καθώς ο ΑΔΜΗΕ δεν απάντησε στην επιστολή που του στάλθηκε τον περασμένο Αυγούστου σχετικά με την εξαγορά του 66% των μετοχών της εταιρείας GSI από τη γαλλική Meridiam.