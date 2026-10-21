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Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τον Λίβανο όσο παραμένει ανοιχτό το μέτωπο με το Ιράν έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνδέοντας οποιαδήποτε ειρηνευτική προοπτική με την ολοκλήρωση της αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη και την εξάλειψη της απειλής που, όπως υποστηρίζει, συνιστά το ιρανικό καθεστώς.

Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι εάν το καθεστώς διατηρηθεί στην εξουσία, θα έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις πυρηνικές του ικανότητες και να επεκτείνει εκ νέου την επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δηλώσεις του, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το ιρανικό καθεστώς, ακόμη και αν εξέλθει από τις συγκρούσεις εξαντλημένο και αποδυναμωμένο, θα επιχειρήσει να ανακτήσει τις δυνατότητές του και να συνεχίσει τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και της ανασυγκρότησης αυτού που αποκάλεσε «περιφερειακό άξονα» του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η χώρα του θα μπορέσει επίσης να επιτύχει ειρήνη με τον Λίβανο, τόνισε όμως ότι προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η ολοκλήρωση αυτού που περιέγραψε ως εξάλειψη του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, εκτιμώντας ότι η παραμονή του σημερινού καθεστώτος στην εξουσία θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να ανασυγκροτήσει τις δυνατότητές της και να συνεχίσει τις προσπάθειες για την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

ertnews.gr