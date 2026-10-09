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Έντονη ήταν η αντίδραση του Ισραήλ στην απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2026 στην 85χρονη Νάβι Πιλάι, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον της, χαρακτηρίζοντάς την «φανατική» και κατηγορώντας τη για συστηματική στοχοποίηση του Ισραήλ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νομπελίστρια ως μία «φανατική που δαιμονοποιεί τους Εβραίους».

«Η επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ έχει χάσει τον ηθικό της προσανατολισμό. Απονέμει την υψηλότερη διάκρισή της σε μια μισαλλόδοξη που έχτισε την καριέρα της γύρω από την επινόηση και τη διάδοση συκοφαντικών κατηγοριών εναντίον του μοναδικού εβραϊκού κράτους», τόνισε.

Ο Νετανιάχου ανέφερε πως «το μεγαλύτερο κατόρθωμα της Νάβι Πιλάι ήταν να νομιμοποιήσει έναν διεφθαρμένο εισαγγελέα, ο οποίος στράφηκε στις ψευδείς κατηγορίες της εναντίον του Ισραήλ, ελπίζοντας ότι, προσχωρώντας στον μισαλλόδοξο όχλο της, θα γλιτώσει από μια κατηγορία βιασμού».

«Ο Καρίμ Καν, ο οποίος κατηγορήθηκε από τους ίδιους τους υπαλλήλους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση εναντίον τους, χρησιμοποίησε τα ψέματα της Πιλάι για να κατασκευάσει μια ψεύτικη υπόθεση εναντίον του Ισραήλ», έγραψε.

«Η Πιλάι παρείχε τα ψέματα. Ο Καν τα χρησιμοποίησε ως όπλο. Και τώρα τα παραπλανημένα μέλη της Επιτροπής Νόμπελ τιμούν τη γυναίκα που διέδωσε αυτή τη δαιμονοποίηση των Εβραίων και αυτή την παρωδία της δικαιοσύνης», κατέληξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

The Nobel Prize committee has lost its moral compass. It has awarded its highest honor to a bigot who built her career around inventing and propagating blood libels against the one and only Jewish state.



Navi Pillay’s proudest achievement was to legitimize a corrupt prosecutor… October 9, 2026

«Ο Γιόζεφ Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση», λέει το ΥΠΕΞ του Ισραήλ

Νωρίτερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Χ ότι το Νόμπελ Ειρήνης 2026 νομιμοποιεί το «αντισραηλινό μίσος και τις προκαταλήψεις» και ότι ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας, Γιόζεφ Γκέμπελς, σίγουρα «χειροκροτεί από την κόλαση».

Η 85χρονη Πιλάι ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αν υπήρχε βραβείο για τα ψέματα, το μίσος και τις συκοφαντίες, η Νάβι Πιλάι δεν θα ήταν απλώς μια υποψήφια. Θα ήταν η κορυφαία υποψήφια. Ο ρόλος της στην αμείλικτη, πολιτικά υποκινούμενη δαιμονοποίηση του Ισραήλ και στην προώθηση του “γενοΨΕΜΑΤΟΣ” μιλάει από μόνος του», αναφέρει.

«Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Πιλάι δεν αποτελεί αναγνώριση της δικαιοσύνης. Είναι η αποκρουστική εργαλειοποίηση ενός βραβείου σε όπλο για τη νομιμοποίηση του μίσους και των προκαταλήψεων κατά του Ισραήλ», συνεχίζει.

«Τώρα που η Επιτροπή Νόμπελ επιβράβευσε το μεγαλύτερο ψέμα του 21ου αιώνα, ο Γιόζεφ Γκέμπελς σίγουρα χειροκροτεί από την κόλαση», έγραψε.

If there were an award for lies, hatred, and blood libels, Navi Pillay wouldn’t just be a contender. She’d be a frontrunner.



Her role in the relentless, politically motivated demonization of Israel and promotion of the genoLIE speaks volumes.



Awarding Pillay the Nobel Peace… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 9, 2026



Ποια είναι η 85χρονη νομπελίστρια

Η Πιλάι γεννήθηκε στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σε οικογένεια ινδικής καταγωγής, την περίοδο του απαρτχάιντ.

Από τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της ως δικηγόρος βρέθηκε αντιμέτωπη με τις φυλετικές διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση του Νέλσον Μαντέλα και άλλων αγωνιστών κατά του απαρτχάιντ.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Στη συνέχεια ακολούθησε μια μακρά διαδρομή στη διεθνή Δικαιοσύνη, υπηρετώντας ως δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ήταν, επίσης, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Πιλάι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε ιστορικές αποφάσεις της διεθνούς Δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η αναγνώριση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά και πράξεις γενοκτονίας.

Navi Pillay, a former ICC judge who oversaw a UN report that concluded that Israel committed genocide in Gaza, ‌won the Nobel Peace Prize ‘for her efforts to promote peace and international law’ https://t.co/FLVeIs1oeg see less pic.twitter.com/UmN6mAYvaX — Reuters (@Reuters) October 9, 2026

«Η ειρήνη προϋποθέτει δικαιοσύνη»

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ συνδέει τη φετινή βράβευση με τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται το διεθνές δίκαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται και οι διεθνείς θεσμοί αμφισβητούνται.

«Κάθε φορά που η ισχύς υπερισχύει του δικαίου, υπονομεύονται η σταθερότητα, η εμπιστοσύνη και η ειρηνική συνύπαρξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Επιτροπή τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί πλέον απλώς συμπληρωματικό μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης, αλλά απόλυτη αναγκαιότητα.

«Η ειρήνη προϋποθέτει δικαιοσύνη», υπογραμμίζει, εξηγώντας ότι η βράβευση της Πιλάι αποτελεί ταυτόχρονα μήνυμα υπέρ της προστασίας των διεθνών δικαστικών θεσμών και της λογοδοσίας των κρατών και των πολιτικών ηγετών.

Καταλήγοντας, η Επιτροπή χαρακτηρίζει τη Νάβι Πιλάι μία από τις σημαντικότερες υπερασπίστριες του διεθνούς δικαίου της εποχής μας, σημειώνοντας ότι η προσήλωσή της στη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί πηγή ελπίδας για έναν πιο ειρηνικό κόσμο.

«Ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ»

Μόλις ενημερώθηκε ότι ήταν η νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, η 85χρονη, η οποία συμμετείχε σε συμπόσιο διεθνούς δικαίου στη Νυρεμβέργη, καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους και αστειεύτηκε λέγοντας: «Αν χειροκροτήσετε λίγο πιο δυνατά, ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Τραμπ».

«Όμως ως δικηγόρος και δικαστής πρέπει να επιβεβαιώσω» ότι είναι όντως αλήθεια, πρόσθεσε γελώντας.

Αυτή την αντίδραση της Πιλάι απαθανάτισε η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας Ανιές Καλαμάρ και ανέβασε το βίντεο στο Χ.

NOW – Nobel Peace Prize winner Navi Pillay says 'if you clap a little bit more I may share this prize with Trump' pic.twitter.com/24m8y9OJmt — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 9, 2026

Το τελευταίο πράγμα που έκανα ήταν να υποβάλω την έκθεση για τη Γάζα, στην οποία χαρακτηρίζω τα όσα συμβαίνουν εκεί γενοκτονία», σημείωσε η Πιλάι.

protothema.gr