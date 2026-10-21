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Όσοι παρακολουθούν τη σύγκρουση μεταξύ Βουλής και Κυβέρνησης για το θέμα των ΑΠΕ, καλό είναι να θυμούνται το ιστορικό της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικαλούμενος σοβαρότατα συνταγματικά κωλύματα, όπως την παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, την προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας και τη σύγκρουση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, προχώρησε στην αναπομπή του τροποποιητικού νόμου για την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ.

Η Βουλή, επιμένοντας στη δική της νομοθετική προσέγγιση για την απαγόρευση της εγκατάστασης εμπορικών φωτοβολταϊκών πάρκων σε εύφορη και αρδευόμενη γεωργική γη, καθώς και σε περιοχές αναδασμού και προστασίας, απέρριψε την αναπομπή και υιοθέτησε εκ νέου τον νόμο.

Ενώ λοιπόν όλοι ανέμεναν τη σύγκρουση, δηλαδή την αναφορά στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, η εκτελεστική εξουσία επέλεξε την υπαναχώρηση και προέβη στη δημοσίευση του τροποποιητικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα, οπότε τέθηκε αυτόματα σε ισχύ.

Ακολούθως, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, αφού ζήτησε και έλαβε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διαχείριση των εκκρεμούσων αιτήσεων ΑΠΕ, με βάση την οποία οι εκκρεμούσες αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικών αδειών, οι οποίες υποβλήθηκαν μέχρι τρεις μήνες πριν τη δημοσίευση του τροποποιητικού νόμου, θα εξεταστούν με βάση την προϋπάρχουσα νομοθεσία.

Η Νομική Υπηρεσία, ως ο νομικός σύμβουλος του κράτους, επικαλείται την «αρχή της νομιμότητας» και το «κρίσιμο νομοθετικό καθεστώς» που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο υποβολής των αιτήσεων χορήγησης πολεοδομικών αδειών, μέχρι και τρεις μήνες πριν από την δημοσίευση του τροποποιητικού νόμου.



Ακόμη κι έτσι, δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη οι όροι και οι προϋποθέσεις της Γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής, καθώς και οι πρόνοιες της Εντολής της Πολεοδομικής Αρχής και της ισχύουσας Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, σύμφωνα με τις οποίες η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων θα έπρεπε να αποθαρρύνεται και οι σχετικές αιτήσεις θα έπρεπε να εξετάζονται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας ουσιωδώς υπόψη ως εκ προοιμίου τεκμήριο εναντίον τους το γεγονός ότι χωροθετούνται σε εύφορη και αρδευόμενη γεωργική γη, καθώς και σε περιοχές αναδασμού και προστασίας.

A.N.