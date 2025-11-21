Πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση των προϊόντων βαθυπαραποίησης (deepfakes) κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εισηγητής της πρότασης είναι ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, και αυτή τροποποιεί τον περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμο. Τα deepfakes αποτελούν αποτελέσματα τεχνητής νοημοσύνης, η ραγδαία ανάπτυξη της οποίας ανάγκασε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακοινώσει πρόσφατα την έναρξη εργασιών για την ανάπτυξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με τη σήμανση και την επισήμανση περιεχομένου που δημιουργείται με την χρήση της.

Μέσω αυτής, εισάγεται ένα νέο sui generis δικαίωμα το οποίο θα διασφαλίζει ότι κανένα deepfake δεν μπορεί να εκτίθεται στο κοινό, όταν μιμείται τα προσωπικά φυσικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, όπως το πρόσωπο, τη φωνή ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του. Εξαίρεση στον κανόνα θα αποτελούν περιπτώσεις περιεχομένου σάτιρας, παρωδίας ή πολιτικού/κοινωνικού σχολιασμού, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δε θα δημιουργείται κίνδυνος παραπληροφόρησης.

Η διάθεση deepfakes με περιεχόμενο μίμησης χαρακτηριστικών ενός ατόμου χωρίς τη συγκατάθεση του, όπως περιγράφεται πιο πάνω, θα αποτελεί ποινικό αδίκημα, ενώ τα πρόσωπα που επηρεάζονται θα μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για αποζημιώσεις και απαγορευτικά διατάγματα. Σύμφωνα με την πρόταση νόμου του Χρίστου Χριστοφίδη, η προστασία θα ισχύει για περίοδο 50 ετών μετά από την ημερομηνία θανάτου κάθε προσώπου.

Ανάμεσα στους στόχους της πρότασης νόμου είναι και η προστασία των καλλιτεχνών από μη εγκεκριμένες μιμήσεις ερμηνειών ή εκτελέσεων, μέσω τεχνητής νοημοσύνης