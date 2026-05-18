«Καμία συμμαχία με τη γενοκτονία» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», φώναξαν οι συμμετέχοντες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, την οποία πραγματοποιήσε το απόγευμα της Δευτέρας (18/5/26) η ομάδα Global Sumud Cyprus. Αίτημα της επείγουσας, όπως χαρακτηρίστηκε, διαδήλωσης ήταν η άμεση παρέμβαση της κυπριακής Κυβέρνησης για την προστασία αμάχων, που συμμετέχουν σε ανθρωπιστικές αποστολές προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη συγκέντρωση, οι διαμαρτυρόμενοι φώναζαν συνθήματα όπως «Καμία συμμαχία με τη γενοκτονία», «Τρομοκράτες είναι οι σιωνιστές και όχι οι αγωνιστές του στόλου», «Shame on you» και «Free Palestine, stop the genocide».

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη σημερινή αναχαίτιση από το Ισραήλ ενός εκ των πλοίων του «Global Sumud Flotilla», το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα, στα ανοιχτά της Κύπρου με προορισμό τη Γάζα.

Πρόκειται για 52 σκάφη, που μεταφέρουν πάνω από 400 πολίτες από περισσότερες από 45 χώρες, αναφέρει ανακοίνωση του Global Sumud Flotilla, που σημειώνει πως «η παράνομη αναχαίτιση σκαφών και η απαγωγή πολιτών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η ομάδα αναφέρει ότι οι επικοινωνίες με τα σκάφη παρεμποδίζονται, ενώ οι επιβαίνοντες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο ζωής, με αναφορές για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση.

Το Global Sumud Flotilla καλεί τις κυπριακές αρχές να αποφύγουν οποιαδήποτε καθυστέρηση και να παρέμβουν σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές νομικές τους υποχρεώσεις, περιλαμβανομένων της UNCLOS, της Σύμβασης SOLAS, της Σύμβασης για Έρευνα και Διάσωση (SAR) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στο δελτίο Τύπου του Global Sumud Flotilla, επισημαίνεται ότι η Κύπρος, ως παράκτιο κράτος, έχει καθήκον να παρακολουθεί τη ζώνη έρευνας και διάσωσης (Ε-Δ) και να παρέχει βοήθεια σε οποιοδήποτε σκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο, ακόμα και αν δεν υπάρχει σήμα κινδύνου, επικαλούμενο προηγούμενες περιπτώσεις αναχαίτισης στον ελληνικό χώρο Ε-Δ τον Απρίλιο του 2026, όταν 22 σκάφη «αναχαιτίστηκαν παράνομα από ισραηλινές δυνάμεις».

Η ομάδα αναφέρει ότι η προστασία αμάχων που συμμετέχουν σε ανθρωπιστικές αποστολές «είναι ζήτημα θεμελιωδών αρχών διεθνούς δικαίου, υπερβαίνοντας πολιτικές ή θεσμικές θέσεις» και καλεί την Κυβέρνηση της Κύπρου να λάβει άμεση, συλλογική και επί της αρχής δημόσια θέση, για την προστασία των σκαφών και των επιβαινόντων.

Η διαμαρτυρία ολοκληρώθηκε χωρίς επεισόδια, με τους συμμετέχοντες να διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να απαιτούν άμεση δράση από τις κυπριακές αρχές.