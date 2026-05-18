Εισερχόμενοι στην εβδομάδα των βουλευτικών εκλογών, το θερμόμετρο πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Το ΑΚΕΛ προειδοποίησε σήμερα για την προοπτική «επίσημης συμμαχίας» Δημοκρατικού Συναγερμού, Δημοκρατικού Κόμματος και Εθνικού Λαϊκού Μετώπου.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η συμμαχία βρίσκεται προ των πυλών και δεν τους προκαλεί έκπληξη. Επισημαίνει ότι ο ΔΗΣΥ από τη μία αποκαλούσε το ΕΛΑΜ «νεοναζιστικό μόρφωμα» και «παράρτημα της Χρυσής Αυγής», ενώ από την άλλη προχωρούσαν εδώ και χρόνια σε πολιτικές συναλλαγές, σε πάρε-δώσε και στη συστηματική κανονικοποίηση της ακροδεξιάς.

Την ίδια ώρα, για το ΔΗΚΟ στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μέχρι χθες αποκαλούσαν το ΕΛΑΜ «Χρυσή Αυγή της Κύπρου», νοσταλγούς της ΕΟΚΑ Β’ και της Χούντας. Σήμερα όμως, δεν αποκλείουν τη συνεργασία με το ΕΛΑΜ για Προεδρία της Βουλής, με προοπτική τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Η προοπτική επίσημης συμμαχίας ΔΗΣΥ–ΔΗΚΟ–ΕΛΑΜ βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Η αλήθεια είναι ότι δεν προκαλεί έκπληξη αυτό που βλέπουμε σήμερα από τον ΔΗΣΥ απέναντι στην ακροδεξιά. Γιατί η στάση του απέναντι στο ΕΛΑΜ μόνο ως βαθιά αντιφατική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Από τη μια, αποκαλούσαν το ΕΛΑΜ —μέχρι και πρόσφατα— «νεοναζιστικό μόρφωμα» και «παράρτημα της Χρυσής Αυγής». Από την άλλη όμως, προχωρούσαν εδώ και χρόνια σε πολιτικές συναλλαγές, σε πάρε-δώσε και στη συστηματική κανονικοποίηση της ακροδεξιάς.

Από την πρώτη εκλογή Αναστασιάδη, μέχρι την εκλογή της Προέδρου της Βουλής και τη σημερινή λειτουργία του ΕΛΑΜ ως εφεδρεία της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, την οποία επίσης στηρίζουν. Εκεί όμως που πραγματικά εκφράζουμε βαθιά λύπη και ανησυχία είναι για τον θλιβερό κατήφορο της ηγεσίας του ΔΗΚΟ.

Μέχρι χθες, ο Νικόλας Παπαδόπουλος και στελέχη του ΔΗΚΟ αποκαλούσαν το ΕΛΑΜ «Χρυσή Αυγή της Κύπρου», νοσταλγούς της ΕΟΚΑ Β’ και της Χούντας. Υπερασπίζονταν δημόσια τη στάση Ελλαδιτών αξιωματούχων που αρνούνταν ακόμη και συναντήσεις μαζί τους.

Σήμερα όμως, όχι μόνο δεν αποκλείουν συνεργασία με το ΕΛΑΜ για την Προεδρία της Βουλής, με προοπτική τις προεδρικές εκλογές του 2028, αλλά χαρακτηρίζουν ως «ακραία» τη θέση μας υπέρ της πολιτικής και θεσμικής απομόνωσης της ακροδεξιάς.

Προειδοποιούμε, με τον πιο έντονο τρόπο, ότι αυτό που επιδιώκουν ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ δεν είναι μια συνηθισμένη πολιτική συνεργασία. Είναι ένα ακόμα βήμα στην κανονικοποίηση της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού, του σοβινισμού και της ρητορικής μίσους. Είναι ένας σοβαρός κίνδυνος για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τόπο μας.

Γι’ αυτό και οι εκλογές της 24ης Μαΐου αποκτούν ακόμη ένα κρίσιμο διακύβευμα για τη δημοκρατία και τη χώρα μας. Γιατί μόνο ένα ισχυρό ΑΚΕΛ μπορεί να αποτελέσει πραγματικό ανάχωμα απέναντι στην ακροδεξιά και απέναντι στην επίσημη πλέον συμμαχία ΔΗΣΥ–ΔΗΚΟ–ΕΛΑΜ που βρίσκεται πλέον στα σκαριά.