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Με τη «δευτέρα» κινείται η Κύπρος στον δρόμο της ψηφιακής μετάβασης, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η απόσταση που χωρίζει τις κυπριακές επιχειρήσεις από τις ευρωπαϊκές αποτυπώνεται στην Ενδιάμεση Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο διαπιστώνει σημαντική υστέρηση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αλλά και στην παραγωγικότητα της εργασίας.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόλις 9,3% των κυπριακών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, έναντι 20% στην ΕΕ. Την ίδια ώρα, η παραγωγικότητα της εργασίας περιορίζεται στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το ψηφιακό χάσμα

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υστέρηση δεν περιορίζεται στις τεχνολογικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το 55,8% του πληθυσμού διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, έναντι 60,4% στην ΕΕ.

Η διαφορά είναι αισθητά μικρότερη από εκείνη που καταγράφεται στην επιχειρηματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, επισημαίνει ότι οι χώρες με υψηλότερες ψηφιακές δεξιότητες παρουσιάζουν κατά κανόνα μεγαλύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και υψηλότερη παραγωγικότητα, χωρίς ωστόσο η συσχέτιση να αποδεικνύει ότι η υψηλή παραγωγικότητα απορρέει από τη χρήση της τεχνολογίας.

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλούν οι επιδόσεις των κυπριακών επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους.

Στις μικρές επιχειρήσεις, με 10 έως 49 εργαζομένους, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης περιορίζεται στο 7,7%, έναντι 17% στην ΕΕ. Στις μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό ανέρχεται στο 15,3%, έναντι 30,4%, ενώ ακόμη και στις μεγάλες, με περισσότερους από 250 εργαζομένους, φθάνει μόλις στο 35,1%, έναντι 55% στην ΕΕ.

Η εικόνα καταδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά διαπερνά ολόκληρο το επιχειρηματικό οικοδόμημα.

Και κατάρτιση και κίνητρα

Το επιχείρημα ότι η ψηφιακή αδυναμία, οφείλεται στο μικρό μέγεθος των κυπριακών επιχειρήσεων αποδυναμώνεται από τα ίδια τα στοιχεία. Από τις 95.377 επιχειρήσεις στην Κύπρο, οι 89.171 είναι πολύ μικρές, ποσοστό 93,5%, έναντι 94,4% στην ΕΕ. Συνεπώς, η κυπριακή επιχειρηματική αρχιτεκτονική δεν δικαιολογεί από μόνη της την τεχνολογική απόκλιση.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο υποδεικνύει ότι η κατάρτιση εργαζομένων είναι αναγκαία, αλλά δεν αρκεί. Απαιτούνται κίνητρα τεχνολογικών επενδύσεων, αναβάθμιση επιχειρηματικών μοντέλων και άρση των εμποδίων που περιορίζουν την υιοθέτηση της ΤΝ, με προτεραιότητα τη στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων.