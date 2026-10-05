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Ένταση σημειώθηκε έξω από τη Βουλή του Κοσόβου, όταν διαδηλωτές περικύκλωσαν τον βουλευτή του Κινήματος Vetëvendosje (LVV), Φαχρούς Ρετζέπι, και τον ανάγκασαν να επιστρέψει στον χώρο του κοινοβουλίου. Σε βίντεο που δημοσίευσε το VOX Kosova φαίνεται ομάδα διαδηλωτών να τον πλησιάζει, να τον σηκώνει στα χέρια και να τον μεταφέρει πίσω από τα κιγκλιδώματα, στον αύλειο χώρο της Βουλής.

Εκεί οι αστυνομικοί που υπήρχαν για την φύλαξη του κτηρίου τον σήκωσαν και τον μετέφεραν εντός του κοινοβουλίου.

Οι συγκεντρωμένοι έξω από το Κοινοβούλιο ζητούν από τους βουλευτές να μην αποχωρήσουν έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά την τροποποίηση του νόμου για τα Ειδικά Τμήματα του Κοσόβου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι διαδηλωτές έχουν καταστήσει σαφές ότι θα εμποδίζουν την έξοδο των βουλευτών μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου. Ο Φαχρούς Ρετζέπι είναι καθηγητής στη Σχολή Ισλαμικών Σπουδών και έχει διατελέσει για αρκετές θητείες κοσμήτορας της σχολής.

Το περιστατικό με τον Ρετζέπι δεν ήταν το μοναδικό. Νωρίτερα, διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν και βουλευτές της Δημοκρατικής Ένωσης Κοσόβου (LDK) να αποχωρήσουν από το κτίριο, με την αστυνομία να παρεμβαίνει για να αποτρέψει την προσέγγισή τους.

Παράλληλα, ένταση σημειώθηκε και με τον βουλευτή του LVV Σάμι Κούρτεσι, όταν ένας από τους διαδηλωτές τον έπιασε από το χέρι, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να τον απομακρύνει από το σημείο.



Τι είναι τα Ειδικά Τμήματα του Κοσόβου

Τα Ειδικά Τμήματα του Κοσόβου (Kosovo Specialist Chambers – KSC) είναι ένα ειδικό δικαστικό σώμα για υποθέσεις εγκλημάτων που συνδέονται με τον πόλεμο του Κοσόβου, με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας.

Δημιουργήθηκαν με βάση το δίκαιο του Κοσόβου, αλλά λειτουργούν στη Χάγη και στελεχώνονται από διεθνείς δικαστές και προσωπικό. Ιδρύθηκαν για να εξετάσουν συγκεκριμένες καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 1998-2000.

Η δημιουργία τους συνδέεται με τις καταγγελίες που περιλαμβάνονταν στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2011 σχετικά με εγκλήματα που αποδίδονταν σε πρόσωπα που συνδέονταν με τον UCK (Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσόβου). Το Κοινοβούλιο του Κοσόβου ενέκρινε το σχετικό πλαίσιο το 2015.

Σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026, η Βουλή του Κοσόβου συζητά τροποποιήσεις στον νόμο που διέπει τα Ειδικά Τμήματα και την Ειδική Εισαγγελία.

Οι προτεινόμενες αλλαγές, σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, επιχειρούν μεταξύ άλλων:

να περιορίσουν τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου,

να μεταφέρουν ορισμένες υποθέσεις από τη Χάγη στο Κόσοβο,

να προβλέψουν δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κοσόβου,

να θέσουν ανώτατο όριο ποινής τα 15 χρόνια,

και να επιτρέπουν την έκτιση ποινών στο Κόσοβο.

protothema.gr