Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη Ούλαντουλα, περίπου 226 χιλιόμετρα νότια του Σίδνεϊ, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και ρίχνοντας δέντρα και καλώδια ηλεκτροδότησης.

Το σπάνιο φαινόμενο με τον ανεμοστρόβιλο χτύπησε την Ούλαντουλα λίγο μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον ανεμοστρόβιλο να κινείται μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ την ίδια στιγμή ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπλητταν σπίτια και κήπους.

Here's the Tornado down Green Street in Ulladulla making its way into the main street of town pic.twitter.com/3ytNGbp6xG October 3, 2026

Σε ορισμένα σημεία μάλιστα σημεία, έπιπλα εξωτερικού χώρου παρασύρθηκαν από τους ανέμους, ενώ δέντρα έπεσαν πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν περισσότερες από δώδεκα κλήσεις για περιστατικά που συνδέονταν με το φαινόμενο, όπως αναφέρει το ABC. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας χαρακτήρισε σπάνια την εμφάνιση ανεμοστρόβιλου σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή.

«Είναι πολύ ασυνήθιστο να βλέπουμε έναν σε ένα τόσο κατοικημένο μέρος», ανέφερε η υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε περιουσίες και καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων.

Οι ανεμοστρόβιλοι είναι σχετικά σπάνιο φαινόμενο στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, περίπου 50 ανεμοστρόβιλοι καταγράφονται κάθε χρόνο στη χώρα.

Extremely rare tornado makes ground on the NSW south coast.



Multiple trees are down and debris is covering the road on Green Street in Ulladulla after a strong storm passed through the area.



In images and footage from locals you can see the funnel forming. No serious injuries… pic.twitter.com/RY2qLhgpSq October 3, 2026

Ο ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε την ώρα που περιοχές της ανατολικής και νότιας Αυστραλίας βρίσκονταν αντιμέτωπες με ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις.

Στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια.

protothema.gr