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Σοκ προκαλούν στην Πολωνία οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση του 43χρονου Μάικλ Π., ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία τουλάχιστον επτά γυναικών, με τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση να εκτιμούν ότι ενδέχεται να πρόκειται για τον χειρότερο κατά συρροή δολοφόνο στην ιστορία της χώρας και να μην αποκλείουν μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα ο 43χρονος εργαζόταν ως υδραυλικός και μέσω του επαγγέλματός του είχε πρόσβαση στο εσωτερικών σπιτιών ευάλωτων γυναικών.

Αφού έκανε κατόπτευση των χώρων, επέστρεφε αργότερα με τυχαία προσχήματα, ακινητοποιούσε τα θύματά του, τα απειλούσε και τελικά τα σκότωνε αφού του αποκάλυπταν που κρατούσαν χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Η σύλληψη

Ο Μάικλ Π. συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2025 όταν εργαζόμενος σε τμήμα τηλεφωνικής υποστήριξης τράπεζας τον άκουσε να στραγγαλίζει μια γυναίκα η οποία είχε καλέσει για να ζητήσει οδηγίες προκειμένου να αλλάξει το ΡΙΝ στην κάρτα της.

Αυτό που δεν είχε αντιληφθεί ο 43χρονος υδραυλικός ήταν ότι το τηλέφωνο ήταν ανοιχτό και η αποτρόπαια πράξη του είχε καταγραφεί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της ηλικιωμένης βρήκαν τον Μάικλ Π. κάτω από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Όπως διαπίστωσαν ο 43χρονος ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ενώ, όπως προέκυψε, ήταν εθισμένος στον τζόγο.

Είχε 75.000 φωτογραφίες στο κινητό του

«Είμαστε μπροστά στον χειρότερο serial killer της Πολωνίας, μπορεί και της Ευρώπης» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Gazeta Wyborcza καθώς στο κινητό του 43χρονου βρέθηκαν συνολικά 75.000 φωτογραφίες, ορισμένες εκ των οποίων απεικονίζουν τα θύματά του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Μάικλ Π. κουβαλούσε πάντα μαζί του μια τσάντα πλάτης στην οποία είχε γάντια, μονωτική ταινία και δεματικά για να ακινητοποιεί τα θύματά του.

Τις περισσότερες φορές αφού έδενε τις γυναίκες-θύματα, τις απειλούσε να του αποκαλύψουν πού έκρυβαν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Ακόμα, όμως, και όταν οι απροστάτευτες γυναίκες του έλεγαν αυτό που ήθελε να ακούσει, ο 43χρονος τις σκότωνε προκαλώντας τους ασφυξία με εργαλεία όπως σακούλες σκουπιδιών ή μαξιλάρια ενώ ήταν δεμένες σε καρέκλες.

Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι ότι ενώ αρχικά ήταν πολύ προσεκτικός και έκρυβε τα ίχνη του, στη συνέχεια πιθανότατα έχασε τον αυτοέλεγχό του αφήνοντας σημάδια όπως τα δεματικά στα χέρια των θυμάτων του.

Δύο συνεργοί

Μαζί με τον Μάικλ Π. συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα που κατηγορούνται ως συνεργοί του.

Ο λόγος για δύο Ουκρανούς με τους οποίους φέρεται να συνεργάστηκε σε ορισμένους από τους φόνους.

Ωστόσο, από τους δύο Ουκρανούς μόνο ο ένας, ο 33χρονος Τάρας Χ. έχει ομολογήσει τη συμμετοχή του υποστηρίζοντας, πάντως, ότι δεν ήθελε να σκοτώσει αλλά μόνο να κλέψει, ενώ ο δεύτερος, ο Ιχόρ Χ. ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

protothema.gr