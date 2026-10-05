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Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο απόπειρες εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί, ενώ οι γιατροί δεν είναι ακόμη σε θέση να εκτιμήσουν με σαφήνεια την πορεία της υγείας της. Ο δικηγόρος της, Στίβεν Φέρελ, δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην αναρρώσει ποτέ.

Συγκεκριμένα, ο Φέρελ δήλωσε σήμερα στο CNN ότι η 50χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ οι γιατροί εξακολουθούν να προσπαθούν να απομακρύνουν από τον οργανισμό της δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης.

«Βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο, σε αναπνευστήρα, σε κρίσιμη κατάσταση. Πραγματικά δεν γνωρίζουμε ακόμη την πρόγνωση και μπορεί να μη γνωρίζουμε για αρκετές ημέρες», ανέφερε ο Φέρελ.

Ο ίδιος είπε ότι, απ’ όσο γνωρίζει, η Πάικ δεν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της σε κανένα στάδιο μετά την αποτυχημένη εκτέλεση.

Δύο αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης

Η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995.

Την Τετάρτη, οι αρχές επιχείρησαν δύο φορές να προχωρήσουν στην εκτέλεσή της, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Τενεσί δεν έχουν εξηγήσει τι ακριβώς πήγε στραβά κατά τη διαδικασία ούτε έχουν διευκρινίσει αν θα επιχειρήσουν εκ νέου την εκτέλεσή της.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις στην πολιτεία για το υπόλοιπο του έτους, ενώ ο επικεφαλής των σωφρονιστικών υπηρεσιών ανακοίνωσε την παραίτησή του.

«Μπορεί να μην αναρρώσει πλήρως»

Ο Φέρελ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο η πελάτισσά του να μην επανέλθει πλήρως.

«Αν αναρρώσει – και μπορεί να μην αναρρώσει πλήρως – ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα σχετικά με την πνευματική της ικανότητα. Απλώς δεν γνωρίζουμε τίποτα από αυτά ακόμη», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συζητήσεις με την εισαγγελία του Τενεσί σχετικά με τα επόμενα βήματα.

Ο δικηγόρος της ζήτησε από τον κυβερνήτη να μετατρέψει τουλάχιστον τη θανατική ποινή σε ισόβια κάθειρξη.

«Έχει υποστεί μια βασανιστική απόπειρα εκτέλεσης», είπε, σημειώνοντας ότι η Πάικ έχει περάσει περισσότερα από 30 χρόνια στη φυλακή, μεγάλο μέρος των οποίων σε απομόνωση.

«Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή – και ίσως να μη μάθουμε ποτέ – τι είδους βασανιστήριο υπέστη κατά την αποτυχημένη εκτέλεση», πρόσθεσε.

Το έγκλημα του 1995

Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν, μαζί με τον τότε σύντροφό της Τάνταριλ Σιπ, ξυλοκόπησε, βασάνισε και δολοφόνησε τη 19χρονη Κολίν Σλέμερ το 1995.

Καταδικάστηκε σε θάνατο την επόμενη χρονιά, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Η μητέρα της Σλέμερ, Μέι Μαρτίνεζ, είχε ταξιδέψει στο Νάσβιλ για να παρακολουθήσει την εκτέλεση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά τις τελευταίες νομικές προσπάθειες των δικηγόρων της Πάικ να τη σταματήσουν.

Η Μαρτίνεζ, η οποία υποστήριζε τη θανατική ποινή, δήλωσε ότι ξέσπασε σε κλάματα όταν ενημερώθηκε πως η εκτέλεση δεν είχε ολοκληρωθεί.

«Νομίζω ότι η πολιτεία μού οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη», είπε.

Οι προειδοποιήσεις των δικηγόρων της

Το σωφρονιστικό σύστημα του Τενεσί υπερασπίστηκε τη διαδικασία της θανατηφόρας ένεσης, αναφέροντας ότι το πρωτόκολλο δεν επιτρέπει επιπλέον ενέργειες πέρα από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν.

Ωστόσο, οι δικηγόροι της Πάικ είχαν προειδοποιήσει πριν από την εκτέλεση ότι το ιατρικό ιστορικό και η ανατομία της αύξαναν τον κίνδυνο να υποστεί περιττό πόνο και ταλαιπωρία.

Μεταξύ άλλων, είχαν επικαλεστεί θρομβοκυττάρωση, πάθηση που συνδέεται με αυξημένο αριθμό αιμοπεταλίων και προβλήματα πήξης, καθώς και το γεγονός ότι έχει πολύ μικρές φλέβες.

Πλέον, το αν η 50χρονη θα αναρρώσει και ποια θα είναι η επόμενη απόφαση των αρχών για την ποινή της παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα.

protothema.gr