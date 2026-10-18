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Στη σύλληψη 19χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία στη Λεμεσό, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης και είσοδο σε ξένη περιουσία, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 16 Οκτωβρίου, 2026 στη Λεμεσό.

Πρόκειται για την υπόθεση που έφερε στο φως χθες το philenews. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, το μεσημέρι της 16ης Οκτωβρίου, λήφθηκε πληροφορία ότι, εξωσχολικός εισήλθε σε σχολείο της Λεμεσού και επιτέθηκε σε 17χρονο μαθητή.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, φέρει κακώσεις στο κεφάλι, απώλεια συνείδησης και κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 19χρονου, ο οποίος συνελήφθη γύρω στη 1μ.μ. σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής συνεχίζει τις εξετάσεις.