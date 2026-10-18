Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

«Εθνικό κεφάλαιο» το χαλλούμι, με εξαγωγές πέραν των €350 εκατ., αλλά το κεφάλαιο των εκκρεμοτήτων παραμένει ογκώδες. Στη Βουλή παρουσιάστηκαν δέκα μέτρα, δύο επιτροπές, επιδοτήσεις και ψηφιακοί έλεγχοι.

Μόνο που, όπως υπενθύμισε ο Γιαννάκης Γαβριήλ, εξαγγελίες για την αιγοπροβατοτροφία ακούμε από το 2014. Τώρα ο ορίζοντας είναι ο Ιούλιος του 2029 και το ερώτημα παραμένει, πώς θα φτάσουμε στο 50% αιγοπρόβειου γάλακτος (δύσκολο ως ακατόρθωτο);

Στο μεταξύ, αναμένεται μέχρι το τέλος του χρόνου το σύστημα ανίχνευσης της γαλακτόσκονης. Γιατί η μόνη «μαγική σκόνη» που χρειάζεται το χαλλούμι είναι να μετατραπούν επιτέλους οι εξαγγελίες σε αποτέλεσμα και σε αυτούς που οφείλεται η καθυστέρηση να πληρώσουν το τίμημα . Οι επιτροπές πολλαπλασιάζονται ευκολότερα από το αιγοπρόβειο γάλα. Και το «εθνικό κεφάλαιο» χρειάζεται προστασία στην πράξη, όχι άλλον έναν οδικό χάρτη που θα ξαναδιαβάσουμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.

ΠΡΟΚΕ