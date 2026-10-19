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Η χώρα του Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν (Δανία) είναι ενταγμένη στην Ομάδα των Φειδωλών, που επιμένει για περικοπή κάπου 400 δισ. ευρώ από τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την αγροτική και κοινωνική πολιτική, ώστε να αυξηθούν οι δαπάνες για την άμυνα.

Και δεν τον ακούσαμε να διαφωνήσει με την κυβέρνησή του, μια και ο ίδιος προϊσταται ενός διπλού χαρτοφυλακίου, όπου όλα τα καυτά επί μέρους ζητήματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.

Για τι να πρωτομιλήσουμε; Για τον ηλεκτρισμό; Τις ακριβές ΑΠΕ; Το ακόμα πιο ακριβό φυσικό αέριο; Τα υπερκέρδη των Αμερικανών στη ράχη της ΕΕ από το LNG; Ή για την εντελώς απρόσιτη στέγη στις περισσότερες χώρες της Ένωσης; Να πούμε για τη Μαρικάρμεν;

Και όμως, ο κ. Γιόργκενσεν, βγήκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής την Πέμπτη, απλά για να μας πει πως θα έχουμε δύσκολο χειμώνα λόγω ακριβού καυσίμου. Λες και το καλοκαίρι ήταν ευκολάκι με το κόστος της ψύξης.

Αποφάσεις άμεσα εφαρμοστέες για φθηνότερο ρεύμα περιμένει από εσάς, καλέ μας, η Ευρώπη, όχι ποντιοπιλατικές διαπιστώσεις για τις συνέπειες της τραγικά ανεπαρκούς πολιτικής της Κομισιόν (και εσάς προσωπικά) στα ενεργειακά.

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