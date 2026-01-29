Ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργκενσεν, «έπαιξε» χθες ψηλά στις ειδησεογραφικές σελίδες των μεγάλων διεθνών πρακτορείων, καθώς δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησής της από το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την πολιτική κρίση που προκάλεσαν οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με πιθανή ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, γεγονός που σύμφωνα με τον Γιόργκενσεν αποτελεί ένα σαφές προειδοποιητικό μήνυμα για την ΕΕ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις πρόσφατες εξελίξεις «έντονα προειδοποιητικά σημάδια», υπογραμμίζοντας ότι η αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια, από τον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 μέχρι τις εντεινόμενες εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποδεικνύει ότι η ΕΕ δεν μπορεί πλέον να αγνοεί τον αντίκτυπο των διεθνών κρίσεων στις ενεργειακές της σχέσεις.

«Ζούμε ιδιαίτερα ταραχώδεις εποχές», ανέφερε ο Γιόργκενσεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες. «Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη εξαιτίας των τεταμένων σχέσεων με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν πλέον πάνω από το ένα τέταρτο του φυσικού αερίου που καταναλώνει η ΕΕ, ενώ πριν από πέντε χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 5%. Η εξάρτηση από το αμερικανικό LNG αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, ειδικά μετά την πλήρη απαγόρευση της προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου που βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής.

Ο Γιόργκενσεν επισήμανε ότι η Κομισιόν αναζητά ενεργά νέους προμηθευτές εκτός των ΗΠΑ, ενισχύοντας τους δεσμούς με χώρες όπως ο Καναδάς, το Κατάρ και η Αλγερία τους επόμενους μήνες. «Σίγουρα εξετάζουμε τον Καναδά, το Κατάρ και χώρες της Βόρειας Αφρικής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι Βρυξέλλες εργάζονται επίσης για την εξασφάλιση μη ρωσικών πηγών πυρηνικού καυσίμου για τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη Μόσχα.

Παράλληλα, ο Γιόργκενσεν τόνισε ότι η ΕΕ δεν επιδιώκει εμπορική αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο παραδέχθηκε την αυξανόμενη ανησυχία εντός της Ένωσης ότι η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μπορεί απλώς να αντικατασταθεί από εξάρτηση από το αμερικανικό LNG, μετά την απότομη στροφή της ΕΕ σε αμερικανικές προμήθειες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ποτέ δεν είχαμε ως πολιτική μας να περιορίσουμε τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και δεν επιθυμούμε εμπορικές συγκρούσεις», δήλωσε. «Ωστόσο, η γεωπολιτική αναταραχή υπήρξε ένα ξυπνητήρι: Πρέπει να μπορούμε να φροντίζουμε τους εαυτούς μας».

Απαραίτητο, όμως, το αμερικανικό φυσικό αέριο…

Ο Επίτροπος τόνισε ότι δεν έχει ακόμα συνομιλήσει με τον ομόλογό του στις ΗΠΑ σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία, ενώ η ΕΕ δεν έχει καθορίσει ακόμη ένα επίσημο όριο για το ποσοστό αμερικανικού LNG που θα θεωρείται υπερβολικό. Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι το αμερικανικό φυσικό αέριο παραμένει «απαραίτητο» για την αντικατάσταση των ρωσικών προμηθειών, διατηρώντας κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της ΕΕ.

Μετά την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε στις περισσότερες χώρες της ΕΕ από τη διακοπή μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς από τη Ρωσία, η ενέργεια στην Ένωση δεν επανήλθε στις τιμές προ της εισβολής στην Ουκρανία, συμβάλλοντας αρνητικά στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι εισαγωγές LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές της ενέργειας.