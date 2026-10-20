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Με οργανωμένες διαδρομές ηλεκτρικών σκούτερ στη Λευκωσία ετοιμάζονται να απαντήσουν ομάδες νεαρών στα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Αστυνομία και σε σχετικά δημοσιεύματα. Βίντεο και αφίσα, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καλεί σε συγκέντρωση χειριστές σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων την ημέρα του Halloween, προκαλώντας την ανησυχία πολιτών, οι οποίοι ζητούν την έγκαιρη παρέμβαση των Αρχών «πριν τραυματιστεί κάποιος».

Το υλικό τέθηκε υπόψιν της Αστυνομίας, η οποία, όπως ενημερώθηκε το philenews, θα προχωρήσει στη διερεύνηση του θέματος.

Σύμφωνα με την αφίσα, η οποία αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, η συγκέντρωση προγραμματίζεται για τις 31 Οκτωβρίου ενόψει της ημέρας «Halloween» στις 5.30 το απόγευμα, με σημείο συνάντησης το «Lidra Parking» στη Λευκωσία. Στο κάλεσμα αναφέρεται ότι είναι ευπρόσδεκτα ηλεκτρικά σκούτερ και ηλεκτρικά ποδήλατα.

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Το μήνυμα που εμφανίζεται στο βίντεο και πάνω στην αφίσα αναφέρει: «Αν η Αστυνομία νομίζει ότι αυτό είναι κάτι και ήδη μας βάζει στις ειδήσεις, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είστε έτοιμοι για το Halloween. Παίρνουμε την εκδίκησή μας για την προσπάθεια να καταστραφούν τα όνειρά μας».

Σε άλλο σημείο του βίντεο εμφανίζεται η λεζάντα: «Βάλτε μας στις ειδήσεις όσο θέλετε, δεν πάμε πουθενά», καθώς και το σύνθημα «Η οδήγηση δεν είναι έγκλημα». Στο υλικό έχουν ενσωματωθεί και στιγμιότυπα από το πρόσφατο δημοσίευμα του philenews. Παράλληλα, στο βίντεο οι νεαροί δεν παραλείπουν να προβάλουν ακόμη μερικά αποσπάσματα από τα «κατορθώματά» τους, με ομαδικές διαδρομές και σούζες σε δημόσιους δρόμους.

Στο μεταξύ, την αγωνία τους για την ασφάλεια πεζών, οδηγών και των ίδιων των αναβατών, εκφράζουν πολίτες με μηνύματά τους. Διαχωρίζουν την υπεύθυνη χρήση των σκούτερ από το νέο φαινόμενο των ομαδικών διαδρομών, που φαίνεται να καθιερώθηκε από ομάδες νεαρών προσώπων, οι οποίοι κινούνται σε δημόσιους δρόμους, παραβιάζουν τους κανόνες κυκλοφορίας και δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο.