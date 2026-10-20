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Δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, εξακολουθούν να απουσιάζουν από τους χώρους διαμονής τους στη Λευκωσία από τις 7 Οκτωβρίου 2026, με την Αστυνομία να απευθύνει έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

Πρόκειται για τη 16χρονη Σωτηρούλα Οικονομίδου και τον 17χρονο Emiliyan Yordanov, από τη Βουλγαρία, για τους οποίους έχουν εκδοθεί ξεχωριστές ανακοινώσεις από την Αστυνομία.

Η 16χρονη Σωτηρούλα Οικονομίδου απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία από τις 7 Οκτωβρίου. Περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,60 μ., με καστανά μαλλιά.

Ο 17χρονος Emiliyan Yordanov απουσιάζει επίσης από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από τις 3 το απόγευμα της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την περιγραφή της Αστυνομίας, είναι λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους περίπου 1,75 μ., με κοντά μαύρα μαλλιά.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των δύο ανηλίκων να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον αριθμό 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.