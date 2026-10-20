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Σε 20 συλλήψεις αλλοδαπών που φέρονται να διέμεναν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης σε πανδοχείο στο κέντρο της Λεμεσού. Παράλληλα, εξετάζονται τα στοιχεία άλλων δύο προσώπων που εντοπίστηκαν στον χώρο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ), την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και τον Δήμο Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν 20 αλλοδαποί για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, ενώ για άλλα δύο πρόσωπα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων τους.

Σε συνεργασία με την ΥΑΜ καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση απέλαση ορισμένων από τους συλληφθέντες.

Παράλληλα, οι υπόλοιπες υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανέλαβαν να εξετάσουν ζητήματα που εμπίπτουν στις δικές τους αρμοδιότητες.