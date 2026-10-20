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Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας μεταφέρθηκε οδηγός οχήματος, έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Παλιομέτοχο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 05:07 και στο σημείο ανταποκρίθηκε όχημα με ομάδα διάσωσης από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λακατάμειας.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει σε χωράφι, σε πλάγια θέση.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, τα μέλη της οποίας χρησιμοποίησαν διασωστική εξάρτυση.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο τον μετέφερε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.