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Τα σκαλιά της εκκλησίας μετά από περισσότερα από 25 χρόνια κοινής ζωής ανέβηκε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μάικλ Μπλούμπεργκ (Michael Bloomberg), ο οποίος παντρεύτηκε τη μακροχρόνια σύντροφό του, Νταϊάνα Τέιλορ (Diana Taylor).

Ο 84χρονος Μπλούμπεργκ και η 71χρονη Τέιλορ αντάλλαξαν όρκους τη Δευτέρα, σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή στην κατοικία τους στο Upper East Side, παρουσία μελών της οικογένειάς τους μεταξύ των οποίων και οι κόρες του, Έμμα και Τζορτζίνα, όπως ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος του Μπλούμπεργκ.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από 26 χρόνια τυχαία. «Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά όταν κάθισαν δίπλα-δίπλα σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού Πολιτών, την περίοδο που εκείνος έθετε για πρώτη φορά υποψηφιότητα για τη δημαρχία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μπλούμπεργκ.

Το ζευγάρι το 2007 © AP Photo/Diane Bondareff

Ποιος είναι ο Μάικλ Μπλούμπεργκ

Ο Μπλούμπεργκ, δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος, ο οποίος υπηρέτησε τρεις θητείες ως δήμαρχος, προτού κατέβει ανεπιτυχώς ως υποψήφιος για την προεδρία το 2020. Είχε παντρευτεί τη Σούζαν Μπράουν το 1976 και παρέμεινε μαζί της έως το 1993. Η Τέιλορ, η οποία έχει επίσης υπάρξει παντρεμένη στο παρελθόν, ανέλαβε το 2021 τη θέση της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Μπαλέτου της Νέας Υόρκης.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Μπλούμπεργκ για την προεδρία το 2020, η Τέιλορ υπερασπίστηκε τον τότε σύντροφό της σε μια εκδήλωση της πρωτοβουλίας «Γυναίκες για τον Μάικ» στο Τέξας, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο σε όσους εξέφραζαν ανησυχία για υποτιμητικά σχόλια που είχε κάνει εκείνος για τις γυναίκες. «Ήταν πριν από 30 χρόνια. Ξεπεράστε το», δήλωσε τότε η Τέιλορ στο CBS News. «Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν κατηγορήθηκε για κάτι περισσότερο από το ότι είπε κάτι άσχημο σε μια γυναίκα. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Η ζωή έχει αλλάξει», ανέφερε. «Μεγάλωσα σε εκείνον τον κόσμο. Ήταν μια κουλτούρα ανδροκρατίας. Έχουμε διανύσει πολύ, πολύ μεγάλο δρόμο και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής», πρόσθεσε.

Όσο ο Μπλούμπεργκ ήταν δήμαρχος, ο Τέιλορ διετέλεσε επικεφαλής της εποπτικής αρχής τραπεζών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, στη διοίκηση του κυβερνήτη Τζορτζ Ε. Πατάκι. Επίσης, συνόδευε συχνά τον Μπλούμπεργκ σε εκδηλώσεις στο Δημαρχείο.

Ο Μπλούμπεργκ, ο οποίος έχει αλλάξει πολιτικά κόμματα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, φέρεται να προσέφερε 80 εκατομμύρια δολάρια στους Δημοκρατικούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times τον περασμένο μήνα.

iefimerida.gr