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Ενθαρρυντική χαρακτηρίζει τη χθεσινή συμφωνία μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο για νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπό τον ΟΗΕ ο Ειδικός Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλλε Φίτο. Σε δήλωσή του, o κ. Φίτο χαρακτηρίζει τα ΜΟΕ «σημαντικά», ενώ επαναλαμβάνει την προσήλωση της ΕΕ στην επανένωση της Κύπρου.

«Μας ενθαρρύνει η συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με σημαντικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Κύπρο», σημειώνει ο κ. Φίτο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «ένα θετικό βήμα προόδου στις συζητήσεις για μια συνολική επίλυση του κυπριακού ζητήματος».

Προσθέτει πως «η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τις νομοθεσίες της ΕΕ».

ΚΥΠΕ