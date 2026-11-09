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Στα 60,2 εκατομμύρια ευρώ θα ανέλθει ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας για το 2027, καταγράφοντας μείωση σε σύγκριση με το 2026. Τον προτεινόμενο προϋπολογισμό παρουσίασε τη Δευτέρα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ο Υφυπουργός Νικόλας Ιωαννίδης, ο οποίος σημείωσε ότι οι παράνομες μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί κατά 92% σε σύγκριση με το 2022.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης, στην Κύπρο βρίσκονται σε ισχύ περίπου 200.000 άδειες παραμονής, ενώ περίπου 20.000 άτομα έχουν λάβει άσυλο. Σημείωσε ότι οι αιτητές ασύλου και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ανέρχονται συνολικά σε 30.000 παγκύπρια.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, από το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, τα 58,1 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τακτικές δαπάνες και τα υπόλοιπα 2,1 εκατομμύρια ευρώ αναπτυξιακές.

Αναφορικά με τη μείωση του προϋπολογισμού σε σύγκριση με το 2026 (ανερχόταν στα 74,7 εκατ.), ο κ. Ιωαννίδης εξήγησε ότι οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση μεγάλων κατασκευαστικών έργων.

Ανέφερε ότι το 90% του προϋπολογισμού για το 2027, εξαιρουμένων των μισθολογικών δαπανών, προβλέπεται να καλυφθεί από ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, το ποσό που θα διατεθεί στην Κύπρο για θέματα μετανάστευσης αναμένεται να φτάσει περίπου τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ακόμη ότι οι παράνομες αφίξεις και οι νέες αιτήσεις ασύλου έχουν περιοριστεί δραστικά, ενώ καταγράφεται και μείωση στις εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «πετύχαμε μείωση των παράνομων ροών κατά 92% σε σύγκριση με το 2022. Ταυτόχρονα, από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα αναχώρησαν από την Κύπρο πάνω από 8.600 υπήκοοι τρίτων χωρών και περίπου 40.000 επί της διακυβέρνησής μας».

Αναφερόμενος στις άδειες παραμονής και στις εθνικότητες των δικαιούχων, ο κ. Ιωαννίδης είπε ότι οι περισσότερες άδειες έχουν παραχωρηθεί σε Ρώσους υπηκόους, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν δοθεί 5.000 άδειες παραμονής σε Ισραηλινούς.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές φιλοξενίας, ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν η αναβάθμιση του «Πουρνάρα» και η επέκταση του κέντρου φιλοξενίας στην Κοφίνου, ενώ η παράδοση του κέντρου φιλοξενίας στις Λίμνες αναμένεται εντός Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης, τα συγκεκριμένα έργα συγχρηματοδοτήθηκαν κατά 84% από ευρωπαϊκούς πόρους.

Τα μέλη της Επιτροπής αναγνώρισαν τη βελτίωση που καταγράφεται στο μεταναστευτικό, καθώς και τη θετική εικόνα που παρουσιάζουν οι αριθμοί, ενώ έθεσαν σειρά ερωτημάτων στον Υφυπουργό.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Νικολέττα Κωνσταντίνου αναφέρθηκε σε παράπονα που έχει λάβει σχετικά με καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων για άδειες παραμονής.

Από την πλευρά της, η επίσης Βουλευτής ΔΗΣΥ Σάββια Ορφανίδου έθεσε το ερώτημα κατά πόσο συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές μέσω της Πράσινης Γραμμής, ενώ έκανε λόγο και για γκετοποίηση σε κάποιες περιοχές.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού υπογράμμισε ότι το Υφυπουργείο θα πρέπει να καταβάλει πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες για την ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Ανδρέας Παπαχαραλάμπους χαρακτήρισε το μεταναστευτικό «υπαρξιακό ζήτημα», αναγνωρίζοντας παράλληλα τη βελτίωση που έχει σημειωθεί.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου συνεχάρη τον Υφυπουργό για το έργο του, σημειώνοντας ότι «οι αριθμοί είναι εκεί και δεν μπορεί κανένας να τους αμφισβητήσει».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αποστόλου χαρακτήρισε τον Νικόλα Ιωαννίδη ως τον «πιο πετυχημένο Υπουργό αυτής της κυβέρνησης».

«Οι αριθμοί είναι τόσο θετικοί που σίγουρα αξίζουν τα εύσημα στον Υφυπουργό», ανέφερε ο επικεφαλής του κινήματος «Άλμα», Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

«Όντως μειώθηκαν σημαντικά οι αιτήσεις ασύλου όμως θέλουμε να τις μειώσουμε κι άλλο», είπε ο Βουλευτής της «Άμεσης Δημοκρατίας» Γιάννης Λαούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για επιτάχυνση των διαδικασιών.

Απαντώντας σε ερωτήματα Βουλευτών, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στις ελλείψεις προσωπικού στο Υφυπουργείο, στα επιδόματα των αιτούντων άσυλο, στην εγκληματικότητα και στις μεταναστευτικές ροές.

Σε σχέση με τις ελλείψεις προσωπικού, είπε ότι έχουν εξασφαλιστεί πρόσθετες οργανικές θέσεις για την ενίσχυση του Υφυπουργείου, σημειώνοντας ότι υπάρχουν 46 θέσεις που θα πληρωθούν μέσα στο 2027.

Σε σχέση με τα επιδόματα των αιτούντων άσυλο, σημείωσε ότι «το 2022 η ΚΔ δαπάνησε 33 εκατομμύρια ευρώ. Το 2026 δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 13 εκατομμύρια. Μέσα σε 4 χρόνια καταφέραμε να μειώσουμε το κόστος κατά 20 εκατομμύρια».

Για το ζήτημα της εγκληματικότητας, ανέφερε ότι «έχουν ανακληθεί δεκάδες καθεστώτα υπηκόων που θεωρούνται επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι παρανόμως διαμένων θεωρείται όποιος έχει λάβει τελεσίδικη απόφαση απόρριψης της αίτησής του, επισημαίνοντας ότι δεν είναι σε θέση να δώσει ακριβή αριθμό.

Όπως εξήγησε, κάποιος του οποίου η άδεια παραμονής έχει λήξει μπορεί να θεωρείται παράνομα διαμένων μέχρι να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή της.

Αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι «έχουμε εξαλείψει τις αφίξεις διά θαλάσσης και έχουμε μειώσει κατακόρυφα τον αριθμό διελεύσεων από την Πράσινη Γραμμή».

Ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι σήμερα καταγράφηκαν 1.500 αφίξεις, έναντι 14.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Σε σχέση με τους ασυνόδευτους ανηλίκους, είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 το Υφυπουργείο έχει αναλάβει τη στέγασή τους. Όπως ανέφερε, φιλοξενούνται παγκύπρια 120 ασυνόδευτοι ανήλικοι, κυρίως από τη Συρία και τη Σομαλία.

Αναφερόμενος στην πληρότητα των κέντρων υποδοχής, ο κ. Ιωαννίδης είπε ότι αυτή τη στιγμή στο Πουρνάρα φιλοξενούνται 364 άτομα και στην Κοφίνου 396.

Εξήγησε επίσης ότι όσοι διαμένουν στα κέντρα λαμβάνουν επίδομα 100 ευρώ τον μήνα για την κάλυψη βασικών αναγκών και έχουν δικαίωμα εξόδου, καθώς δεν τελούν υπό κράτηση.

Αντίθετα, όπως διευκρίνισε, περιορισμοί στην έξοδο ισχύουν για όσους πρόκειται να επαναπατριστούν.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι πάνω από το 90% των αιτήσεων ασύλου είναι καταχρηστικές και απορρίπτονται, προσθέτοντας ότι το 75% των επαναπατρισμών πραγματοποιήθηκε οικειοθελώς.

«Για το 2027, προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, η περαιτέρω ενίσχυση των επιστροφών και η συνεργασία με χώρες καταγωγής και διέλευσης μεταναστών», δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών ο Υφυπουργός Νικόλας Ιωαννίδης.

«Προωθούμε την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιστροφών, την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε περισσότερες κατηγορίες αδειών μετανάστευσης και την ψηφιακή πρόσβαση των ενδιαφερομένων στον φάκελό τους για να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους», ανέφερε.

«Επιπλέον, αναπτύσσουμε στοχευμένες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι «συνεχίζουμε την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ένταξης με έμφαση στην ελληνική γλώσσα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την νόμιμη εργασία και την εξοικείωση με την κυπριακή κοινωνία και τους θεσμούς της».

«Σταθερή θέση μας είναι ότι η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη χωρίς να υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια», είπε.

«Παρά τα θετικά αποτελέσματα δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε με διαφάνεια, λογοδοσία και συνεργασία με όλους τους φορείς», κατέληξε.

«Στο μεταναστευτικό υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα. Ποιος εισέρχεται στη χώρα, ποιος παραμένει και ποιος αποχωρεί. Στο πρώτο, καταγράφεται σημαντική πρόοδος, στα άλλα δύο εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα», δήλωσε η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νικολέττα Κωνσταντίνου.

«Όσο υπάρχουν περιστατικά εγκληματικότητας και παραβατικότητας που προκαλούν ανασφάλεια στις γειτονιές, όσο τα σχολεία καλούνται να διαχειριστούν από αυξανόμενες ανάγκες ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία χωρίς την αναγκαία στήριξη, η κοινωνία θα συνεχίσει να αντιδρά και να απαιτεί απαντήσεις», σημείωσε.

«Δεν αρκεί να απαντούμε στις ανησυχίες της κοινωνίας με τα ποσοστά μειώσεις των αφίξεων. Οφείλουμε να απαντούμε με αποτελεσματικούς ελέγχους, δίκαιη κατανομή των δημόσιων πόρων και ουσιαστική προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Ο Κύπριος πολίτης έχει την ανάγκη να νιώσει ότι το κράτος έχει ανακτήσει τον έλεγχο», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού δήλωσε πως «για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού, στη δική μας αντίληψη υπάρχουν τέσσερις βασικοί πυλώνες. Είναι σε πρώτο στάδιο η υποδοχή σε ανθρώπινες συνθήκες όλων των ανθρώπων που εισέρχονται στη Δημοκρατία, το δεύτερο στάδιο είναι η εξατομικευμένη, δίκαιη και αποτελεσματική εξέταση αιτήσεων. Το τρίτο στάδιο είναι οι αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφών, επαναπατρισμών ή και απελάσεων κατά περίπτωση».

Σημείωσε πως «το πιο σημαντικό στάδιο και είναι εδώ που υστερεί η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι το στάδιο της ομαλής ένταξης στην κυπριακή κοινωνία, εκείνου το αριθμού των ανθρώπων που κρίνεται ότι δικαιολογείται παραμονή τους. Πρέπει να πω ότι είναι ένα ζήτημα που αναγνωρίζει και το ίδιο το Υφυπουργείο».

«Για σταματήσουν τα φαινόμενα και γκετοποίησης πρέπει με την αίσθηση του επείγοντος να προχωρήσουν οι πολιτικές ομαλής ένταξης στην κυπριακή κοινωνία», σημείωσε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους δήλωσε ότι «η δραστική μείωση των παράτυπων αφίξεων και των αιτήσεων ασύλου, καθώς και η εντατικοποίηση των επιστροφών, αποτελούν αποτελέσματα που χαιρετίζουμε. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, οι οποίες όμως πρέπει να συνεχιστούν εντατικά».

«Θεωρούμε ότι η επόμενη μέρα πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των επιστροφών και στη σύναψη νέων συμφωνιών επανεισδοχής με χώρες καταγωγής, στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων, στην αυστηροποίηση των ελέγχων στη νόμιμη απασχόληση και, βεβαίως, στην περαιτέρω διεκδίκηση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόσο σε οικονομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο», σημείωσε.

ΚΥΠΕ