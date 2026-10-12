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Μια νέα… Παλιά Αγορά σχεδιάζουν στην Πάφο με στόχο την περαιτέρω αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου της πόλης και την δημιουργία ενός χώρου που παράλληλα με την εμπορική δραστηριότητα θα αναζωογονήσει και τις κοινωνικές σχέσεις των δημοτών. Πρόκειται για πρόταση που κατέθεσε η επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΔΗΚΟ στον Δήμο Πάφου, Αγάθη Σαββίδου, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός χώρου στο κέντρο της πόλης που μπορεί να ονομαστεί «Παλιά Αγορά Πάφου».

Πρόκειται για ένα χώρο που σήμερα απουσιάζει από την πόλη, αναλύει στην πρόταση της, ο οποίος θα είναι ένας ζωντανός, ανοιχτός χώρος, όπου ο κόσμος δεν θα έρχεται απλώς για να δει, αλλά για να ζήσει, να γευτεί, να αγοράσει, να δημιουργήσει και να συναντήσει ανθρώπους. Φτάνουν τα απλά μουσεία και οι εκθεσιακοί χώροι, επισημαίνει. Η Πάφος χρειάζεται νέα πνοή, ένα χώρο που να δημιουργεί κίνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ και να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Η «Παλιά Αγορά Πάφου», σύμφωνα με την Αγάθη Σαββίδου, θα μπορεί να περιλαμβάνει τοπικά προϊόντα και τους παραγωγούς τους, Κυπριακή γαστρονομία και εστιατόρια, ζωντανά εργαστήρια παρασκευής και μαθήματα, αγορά προϊόντων από δημιουργούς της Πάφου, χώρους για οικογένειες και παιδιά, βιβλιοθήκη, και coworking, αυλή και χώρους συνάντησης, καθώς και χώρο για την τοπική κοινωνία και τους νέους επιχειρηματίες.

Δεν θα είναι ένας χώρος που απλώς παρουσιάζει την Πάφο, αλλά ένας χώρος που παράγει ζωή στην Πάφο, τονίζει. Να μην κοιτάμε μόνο το παρελθόν της πόλης, αλλά να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα δίνει ζωή στο παρόν και προοπτική στο μέλλον της.

Η Πάφος δεν χρειάζεται ακόμη ένα κτήριο να επισκέπτεσαι, επισημαίνει. Χρειάζεται ένα χώρο όπου θα μπορούμε να γευτούμε, να αγοράσουμε, να δημιουργήσουμε, να μάθουμε και να συναντηθούμε.

Την πρόταση για την «Παλιά Αγορά Πάφου», θα καταθέσει άμεσα προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλήγει η Αγάθη Σαββίδου.