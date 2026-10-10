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Έντονο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης κατά την επίσκεψη ελεγκτών της ΑΑΔΕ στην οικία του μουσικοσυνθέτη Νίκου Καρβέλα, προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με φορολογικές εκκρεμότητες των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη των ελεγκτών αφορά το ποσό των 850.000 ευρώ που δεν συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη συναυλία της Άννας Βίσση. Οι ελεγκτές βρέθηκαν στην κατοικία του μουσικοσυνθέτη, προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο για εκκρεμότητες που σχετίζονται με τις φορολογικές του δηλώσεις περασμένων ετών. Αντί να ολοκληρωθεί η επίδοση όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ελεγκτές ήρθαν αντιμέτωποι με την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη.

Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να άρχισε να διαμαρτύρεται με φωνές και έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Η ένταση που δημιουργήθηκε ήταν τέτοια, ώστε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου.

Ωστόσο παρά την αποχώρηση των ελεγκτών, το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά και πλέον αναμένεται να ακολουθήσει η υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης.

Στο επίκεντρο, όπως αναφέρεται, βρίσκεται το ποσό των 850.000 ευρώ το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελεγκτές εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, καθώς και από πού προέρχονται τα ποσά αυτά, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν, ή αν δικαιολογούνται από άλλες πηγές κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εξηγήσεις αυτές αφορούν παλαιότερη υπόθεση και δεν συνδέεται άμεσα με την συναυλία της Άννας Βίσσης στο ΟΑΚΑ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαπιστώσουν τη φύση και την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων ποσών, στο πλαίσιο του ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων του συνθέτη.

Ωστόσο, ο έλεγχος στις συναυλίες συνεχίζεται και επεκτείνεται για τα οικονομικά στοιχεία των μεγάλων συναυλιών της Άννας Βίσση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα έσοδα, τις εισπράξεις, τα έξοδα παραγωγής, τα συμβόλαια καλλιτεχνών και τεχνικών, τις προσκλήσεις, καθώς και τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις.

protothema.gr