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Τι χρειάζεται για να γίνει μια Κυριακή πραγματικά ξεχωριστή; Παιχνίδι, μουσική, δημιουργία, λίγη μαγεία και, πάνω απ’ όλα, στιγμές που μπορούν να μοιραστούν μικροί και μεγάλοι. Όλα αυτά συνυπάρχουν στο 2ο Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά», που επιστρέφει την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στην πλατεία του παλιού ΓΣΠ, μετατρέποντας την καρδιά της Λευκωσίας σε έναν μεγάλο χώρο ψυχαγωγίας, δημιουργίας και αλληλεγγύης. Guest star, η δημοφιλής τραγουδίστρια Αντιγόνη, η οποία εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision.

Μια ημέρα γεμάτη εμπειρίες

Μετά την πρώτη διοργάνωση, που συγκέντρωσε περισσότερους από 6.000 επισκέπτες, το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά», μια πρωτοβουλία της Cyfield, επιστρέφει και φέτος με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, σχεδιασμένο ώστε τα παιδιά να βιώσουν μια αξέχαστη εμπειρία, γεμάτη παιχνίδι, δημιουργία και συμμετοχή.

Από θεατρικές και μουσικές παραστάσεις μέχρι χορό, μαγεία, επιστημονικά πειράματα και δημιουργικές δραστηριότητες, κάθε γωνιά του φεστιβάλ θα έχει και κάτι διαφορετικό να ανακαλύψει κανείς. Η φιλοσοφία της διοργάνωσης εστιάζει στο να μην μένουν τα παιδιά απλοί θεατές, αλλά να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δράση, να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να ζήσουν τη μέρα με τον δικό τους τρόπο.

Για ακόμα μια χρονιά, η ανανεωμένη πλατεία του παλιού ΓΣΠ θα αποτελέσει το σκηνικό της μεγάλης αυτής γιορτής. Από τις 10:00 μέχρι τις 19:00, θα γεμίσει με παιδικές φωνές, μουσική και κίνηση, φέρνοντας τις οικογένειες πιο κοντά μέσα από κοινές εμπειρίες.

Ατελείωτη διασκέδαση και δράση

Στην κεντρική σκηνή, ο Άλεξ Παναγή και η Κατερίνα Χριστοφίδου θα ταξιδέψουν το κοινό στην «Ανακυκλωσία», μέσα από ένα παραμύθι εμπνευσμένο από το μιούζικαλ «TRASH-Απόδραση από τη Σκουπιδόπολη».

Παράλληλα, το Creative Dance Studio θα παρουσιάσει flashmob, ενώ το Shiakallis Dance Studio θα παρουσιάσει πρόγραμμα ελληνικών χορών.

Το Θέατρο Μασκαρίνι και ο Mordan θα μυήσουν τα παιδιά στον κόσμο του παραμυθιού, της αφήγησης και της φαντασίας. Το Θέατρο Σκιών, με τη σειρά του, θα προσεγγίσει με χιούμορ ένα ιδιαίτερα σύγχρονο θέμα: το πώς τα κινητά, το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά επιδρούν στην καθημερινότητα των παιδιών, με την παράσταση «Καραγκιόζης δάσκαλος». Στη σκηνή θα βρεθεί επίσης η Χρυσή Ανδρέου με τη θεατρική παράσταση «Η Σκουληκούλα και ο Γυμνοσάλιαγκας Γούτσου».

Όταν η γνώση γίνεται παιχνίδι

Στην Εκπαιδευτική Γωνιά, η γνώση μετατρέπεται σε παιχνίδι. Με την Engino Cyprus τα παιδιά θα κατασκευάσουν μοντέλα και θα γνωρίσουν τον προγραμματισμό, ενώ η SciSO θα τα μυήσει στον κόσμο της επιστήμης μέσα από διαδραστικά πειράματα. Το The Merry People Academy συμπληρώνει τις δράσεις με βιωματικά εργαστήρια και το Imagination Gaming Cyprus με επιτραπέζια παιχνίδια για όλες τις ηλικίες.

Η διασκέδαση, όμως, δεν σταματά εδώ. Face printing, μπαλονοκατασκευές και μασκότ από το Mikeymania, καθώς και ξυλοπόδαρος, θα προσφέρουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για παιχνίδι και δημιουργία. Ένας DJ και live link από ραδιοσταθμό θα δίνουν τον ρυθμό, όσο μικροί και μεγάλοι μπορούν να φορτίζουν μπαταρίες στους χώρους ξεκούρασης, απολαμβάνοντας νόστιμα εδέσματα.

Μια γιορτή με κοινωνικό αποτύπωμα

Στον πυρήνα του Nicosia Kids Festival βρίσκεται και φέτος η προσφορά και η κοινωνική αλληλεγγύη. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί Hope For Children, Sophia For Children, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Αγκαλιά Ελπίδας, Ελπίδα Ίδρυμα, Μικροί Εθελοντές, Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπανίων Γενετικών Παθήσεων «Μοναδικά Χαμόγελα», Αγκαλιάζω με Αγάπη, Παιδική Στέγη της Λευκωσίας και Πυξίδα Αγάπης, θα παρουσιάζουν το έργο τους μέσα από ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα. Θα συμμετέχουν επίσης οι οργανισμοί: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας (ΚΟΚ).

Οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα τις δράσεις τους και να τους στηρίξουν έμπρακτα αγοράζοντας προϊόντα, με τα έσοδα να διατίθενται απευθείας στους συμμετέχοντες οργανισμούς. Κάπως έτσι, μια οικογενειακή Κυριακή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς το παιχνίδι συναντά τη γνώση, η ψυχαγωγία τη δημιουργικότητα και όλα μαζί την προσφορά.

Η είσοδος στο φεστιβάλ είναι ελεύθερη, ενώ όλες οι παιδικές δραστηριότητες προσφέρονται χωρίς κόστος, ώστε κάθε οικογένεια να μπορεί να συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.nicosiakidsfestival.com