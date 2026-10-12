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Περικοπή 159 δισεκατομμυρίων ευρώ από την αρχική πρόταση της Επιτροπής υπέστη ο αρχικός επόμενος επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ από την ιρλανδική προεδρία, σύμφωνα με ένα νέο σχέδιο που αποκαλύφθηκε το Σάββατο.

Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία καθοδηγεί τις συνομιλίες, πρότεινε μείωση περίπου 8% στον συνολικό προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, προκειμένου να κατευνάσει την πλευρά των ηγετών που ευθυγραμμίζονται με τη Γερμανία που απαιτεί μεγάλες περικοπές. Το έγγραφο διαπραγμάτευσης προβλέπει περικοπές 122 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο σχέδιο που παρουσίασε η Κυπριακή Προεδρία τον Ιούνιο. Η εξέλιξη αυτή προεξοφλεί έντονες συζητήσεις μεταξύ των 27 ηγετών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα, με την ΕΕ διαιρεμένη ανάμεσα στα «φειδωλά» κράτη που απαιτούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων και στο αντίπαλο στρατόπεδο των νότιων και ανατολικών κρατών -των «Φίλων της Συνοχής»- που αντιτίθεται στις μειώσεις. Η πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας διαμορφώνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 σε περίπου 1,622 τρισ. Ευρώ (σε σταθερές τιμές του 2025), ποσό που αντιστοιχεί στο 1,16% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ, έναντι 1,26% στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Ελπίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα», δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο Ιρλανδός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ‘Αμυνας, Τόμας Μπερν, που παρουσίασε σήμερα την αναθεωρημένη πρόταση για το ΠΔΠ. Τόνισε, επίσης, ότι «η έγκαιρη συμφωνία είναι απαραίτητη προκειμένου οι πολίτες και η ευρωπαϊκή οικονομία να επωφεληθούν από το νέο ΠΔΠ από την 1η Ιανουαρίου 2028» και εξέφρασε την ελπίδα ότι η σημερινή πρόταση θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας από τους ηγέτες ως το τέλος του έτους. Ειδικότερα, ο Τόμας Μπερν ανέφερε ότι ότι η Ιρλανδική Προεδρία επιδιώκει να εξισορροπήσει τη χρηματοδότηση των νέων προτεραιιοτήτων της ΕΕ, όπως η ανταγωνιστικότητα, η έρευνα, η καινοτομία, η ασφάλεια και η άμυνα, με τη διατήρηση των παραδοσιακών πολιτικών της ΕΕ, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς των κρατών-μελών.

Ο ίδιος τόνισε ότι σχεδόν όλα τα προγράμματα του νέου ΠΔΠ προβλέπουν αυξημένη χρηματοδότηση σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ, με τις αναπροσαρμογές να αποσκοπούν στη διατήρηση των νέων πολιτικών προτεραιοτήτων, αλλά και στην προστασία των βασικών πολιτικών της ΕΕ. Σε μια προσπάθεια να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στα δύο «στρατόπεδα», η Ιρλανδία προστάτευσε τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις περιφερειακές εκταμιεύσεις -που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού και είναι πολιτικά ευαίσθητες- από οποιαδήποτε περικοπή.

Πηγή: ot.gr