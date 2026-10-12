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Αντιμέτωπες με αυξανόμενο κόστος καυσίμων και συρρίκνωση της κερδοφορίας βρίσκονται οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, ενώ στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για ακριβότερα εισιτήρια και πιθανές αποχωρήσεις εταιρειών από την αγορά. Η άνοδος της τιμής της κηροζίνης και η σταδιακή μείωση της προστασίας που προσφέρουν τα συμβόλαια αντιστάθμισης κόστους δοκιμάζουν το μοντέλο των φθηνών ναύλων και των περιορισμένων λειτουργικών δαπανών.

Οι πιέσεις αποτυπώνονται και στις εκτιμήσεις της Barclays, η οποία υποβάθμισε τις Ryanair και Norwegian, προβλέποντας σημαντική επιβάρυνση της κερδοφορίας τους το 2027.

Για τη Ryanair, η βρετανική τράπεζα επισημαίνει ότι η κάλυψη από συμβόλαια αντιστάθμισης του κόστους καυσίμων θα μειωθεί από 80% σε μόλις 15%, μεταξύ της χρήσης που λήγει τον Μάρτιο του 2027 και της επόμενης. Η εξέλιξη αυτή αφήνει την ιρλανδική εταιρεία περισσότερο εκτεθειμένη στις ανατιμήσεις.

Ryanair: Πιθανές αυξήσεις ναύλων έως 20%

Ο επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε στο Reuters ότι η κηροζίνη παραμένει περίπου 50% ακριβότερη από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι οι υψηλές τιμές πιθανότατα θα διατηρηθούν για ακόμη 12 έως 18 μήνες.

Ο ίδιος έχει προειδοποιήσει ότι οι ναύλοι θα μπορούσαν να καταγράψουν αύξηση έως 20% το καλοκαίρι του 2027, καθώς το αυξημένο κόστος καυσίμων επιβαρύνει τις αεροπορικές.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου IAG, Λουίς Γκαγιέγο, προειδοποίησε ότι μικρές και μεσαίες εταιρείες ενδέχεται να μην αντέξουν τις πιέσεις των επόμενων μηνών.

Ήδη, η αμερικανική Spirit Airlines διέκοψε τη λειτουργία της τον Μάιο. Τον Σεπτέμβριο, η λετονική εταιρεία χαμηλού κόστους airBaltic προσέφυγε σε διαδικασία προστασίας από πιστωτές, συνεχίζοντας, ωστόσο, κανονικά το πτητικό της έργο.

Wizz Air: Περισσότεροι επιβάτες, αλλά καθαρές ζημιές

Η επιβάρυνση δεν περιορίζεται στους οικονομικά ασθενέστερους αερομεταφορείς. Μεγαλύτερες εταιρείες βλέπουν επίσης τα περιθώρια κέρδους τους να υποχωρούν, ακόμη και όταν αυξάνουν σημαντικά την επιβατική κίνηση, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες απορροφούν τα οφέλη της ανάπτυξης.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Wizz Air. Το τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου 2026 μετέφερε 21,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 25,1%, ενώ τα έσοδά της ενισχύθηκαν κατά 5,5%, στα 1,51 δισ. ευρώ.

Παρά την αύξηση επιβατών και εσόδων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 50,9%, στα 147,4 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ζημιές 198,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 38,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Capital,gr