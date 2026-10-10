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Το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του Volt αναδείχθηκε μετά την ολοκλήρωση του 3ου Παγκύπριου Συνεδρίου του κόμματος, με τη Λύσια Δημητρίου και τον Πιέρο Κάρουλλα να αναλαμβάνουν καθήκοντα συμπροέδρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, το νέο Πολιτικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρίαση, με αντιπροέδρους τη Ροδούλα Δημητριάδου και τον Αλέξανδρο Αποστολίδη.

Τη θέση της Γενικής Γραμματέως αναλαμβάνει η Έφη Ξάνθου, ενώ Οργανωτική Γραμματέας αναλαμβάνει η Νατάσα Ιωάννου και Οικονομικός Γραμματέας ο Αρτέμιος Μιχαήλ.

Καθήκοντα Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει ο Κώστα Κωνσταντή, ενώ Εκπρόσωπος Τύπου ορίστηκε ο Φρίξος Βρυωνίδης. Σύμβουλοι του Εκτελεστικού είναι η Σοφία Βασιλείου και ο Μιχάλης Καλοπαίδης.

Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου

Στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο εξελέγησαν, κατά σειρά κατάταξης στην ψηφοφορία, οι Ιωάννης Τιρκίδης, Πάνος Λοΐζου Παρράς, Ευριπίδης Ορνιθάρης, Άντρη Χριστούδια-Γκουμουσκιούτ, Ανδρέας Φυλακτού, Νίκη Χριστοφή, Σπυρούλα Μαυρομμάτη, Μιχάλης Χρίστου, Πάνος Χατζηχριστοφής, Φρύνη Ονουφρίου-Χριστοδούλου, Δέσποινα Θεοχαρίδου, Σάββας Παύλου, Αντώνης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Κιτής.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου επικυρώθηκε επίσης η σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας, στην οποία συμμετέχουν η Γιώτα Ιωαννίδου-Αυξεντίου, ο Έρικ Κάρουλλας και η Ερατώ Στυλιανού-Μαρκίδου.

Η θητεία των νέων οργάνων είναι διετής και αρχίζει άμεσα.

Στην ανακοίνωσή του, το Volt ευχαριστεί τα απερχόμενα μέλη του προηγούμενου Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και τα μέλη του κόμματος που συμμετείχαν στο συνέδριο και στην εκλογική διαδικασία.