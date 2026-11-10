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Η Άννα Βίσση βρέθηκε ξανά στο στούντιο ηχογράφησης, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία από την επιστροφή της, την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η τραγουδίστρια, εν μέσω της κόντρας της με τον Νίκο Καρβέλα, δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου ένα ασπρόμαυρο story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να στέκεται μπροστά στο μικρόφωνο και να φορά ακουστικά.

«After hours…», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ στην εικόνα είχε προσθέσει την ένδειξη «REC».

Δείτε τη φωτογραφία

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Άννα Βίσση είχε κάνει μία ακόμη ανάρτηση στο προφίλ της με φωτογραφίες από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τους συνεργάτες της.

«Η μπάντα μου κι εγώ. Μας δένουν πολλά και νοιώθω αγάπη και εκτίμηση για τον καθένα ξεχωριστά», σημείωσε, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Dj: «Γειά σου Argy, σε ευχαριστώ».

protothema.gr